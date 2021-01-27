День памяти жертв Холокоста: войска СССР освободили Освенцим 76 лет назад

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
1,5 т.
Ворота Освенцима с надписью 'Труд освобождает'

В среду, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 76 лет тому назад, в 1945 году войска Первого украинского фронта армии СССР освободили Освенцим – комплекс концлагерей и лагерей смерти, в которых в 1941-45 годах погибли около 1,4 миллиона человек. 1,1 миллиона из них были евреями.

Почему Аушвиц стал символом Холокоста, рассказывает OBOZREVATEL.

Международный день памяти жертв Холокоста

ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста в ноябре 2005 года, призвав мир создать просветительские программы для сохранения памяти о трагедии, предотвращения актов геноцида в будущем и охраны мест массового уничтожения евреев как памятников истории.

В этот день по всему миру проходят акции, семинары, выставки, перформансы и другие памятные мероприятия.

Доска памяти жертв Холокоста на здании Совета Европы в Страсбурге, Франция
Освенцим как символ Холокоста

Освенцим, или, как называли его нацисты, Аушвиц-Биркенау, был создан в оккупированной Польше в 1940 году по приказу рейхсфюрера Генриха Гиммлера. 14 июня 1940 года туда прибыл первый эшелон с 728 поляками.

В 1941-1945 годах в Освенциме были убиты, по разным данным, от 1,4 миллиона до 1,6 миллиона человек (в некоторых источниках говорится о 4 и более миллионах погибших), основную часть которых составляли евреи. Многие из жертв лагеря погибли от голода, эпидемий, тяжелого труда или были казнены в газовых камерах.

Аушвиц был крупнейшим и просуществовавшим наибольшее время нацистским лагерем смерти, в связи с чем он считается одним из главных символов Холокоста. По общим оценкам, во время Второй мировой войны были убиты 6 миллионов евреев, в том числе 1,5 миллиона детей.

Сохранившиеся бараки Освенцима
Освобождение Освенцима

18 января 1945 года войска СССР освободили Варшаву, а 27 января вошли в Аушвиц. В освобождении лагеря участвовали солдаты 100-й и 322-й дивизий Первого украинского фронта, созданного в 1943 году на базе Воронежского. Около 40% его личного состава составляли украинцы.

В момент освобождения Освенцима там находились около 7,6 тысячи брошенных узников, в том числе 600 детей. Более 58 тысяч пленных гитлеровцы эвакуировали на территории, подконтрольные Германии. В части зданий Аушвица был организован госпиталь для освобожденных.

Память о жертвах Аушвица

В 1947 году на землях Аушвица Польша открыла музей памяти жертв концлагеря. Территории бывшего лагеря смерти числятся в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Ежегодно памятное место посещают более 700 тысяч человек. Кроме того, все желающие имеют возможность посетить виртуальную экскурсию в Освенцим.

Ранее OBOZREVATEL публиковал десять малоизвестных фактов о Холокосте. В частности, евреи всего мира чтут память жертв Холокоста в Йом Ха-Шоа – 27 числа месяца нисана.

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