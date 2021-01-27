День памяти жертв Холокоста: войска СССР освободили Освенцим 76 лет назад

В среду, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 76 лет тому назад, в 1945 году войска Первого украинского фронта армии СССР освободили Освенцим – комплекс концлагерей и лагерей смерти, в которых в 1941-45 годах погибли около 1,4 миллиона человек. 1,1 миллиона из них были евреями.

Почему Аушвиц стал символом Холокоста, рассказывает OBOZREVATEL.

ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста в ноябре 2005 года, призвав мир создать просветительские программы для сохранения памяти о трагедии, предотвращения актов геноцида в будущем и охраны мест массового уничтожения евреев как памятников истории.

В этот день по всему миру проходят акции, семинары, выставки, перформансы и другие памятные мероприятия.

Освенцим, или, как называли его нацисты, Аушвиц-Биркенау, был создан в оккупированной Польше в 1940 году по приказу рейхсфюрера Генриха Гиммлера. 14 июня 1940 года туда прибыл первый эшелон с 728 поляками.

В 1941-1945 годах в Освенциме были убиты, по разным данным, от 1,4 миллиона до 1,6 миллиона человек (в некоторых источниках говорится о 4 и более миллионах погибших), основную часть которых составляли евреи. Многие из жертв лагеря погибли от голода, эпидемий, тяжелого труда или были казнены в газовых камерах.

Аушвиц был крупнейшим и просуществовавшим наибольшее время нацистским лагерем смерти, в связи с чем он считается одним из главных символов Холокоста. По общим оценкам, во время Второй мировой войны были убиты 6 миллионов евреев, в том числе 1,5 миллиона детей.

18 января 1945 года войска СССР освободили Варшаву, а 27 января вошли в Аушвиц. В освобождении лагеря участвовали солдаты 100-й и 322-й дивизий Первого украинского фронта, созданного в 1943 году на базе Воронежского. Около 40% его личного состава составляли украинцы.

В момент освобождения Освенцима там находились около 7,6 тысячи брошенных узников, в том числе 600 детей. Более 58 тысяч пленных гитлеровцы эвакуировали на территории, подконтрольные Германии. В части зданий Аушвица был организован госпиталь для освобожденных.

В 1947 году на землях Аушвица Польша открыла музей памяти жертв концлагеря. Территории бывшего лагеря смерти числятся в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Ежегодно памятное место посещают более 700 тысяч человек. Кроме того, все желающие имеют возможность посетить виртуальную экскурсию в Освенцим.

Ранее OBOZREVATEL публиковал десять малоизвестных фактов о Холокосте. В частности, евреи всего мира чтут память жертв Холокоста в Йом Ха-Шоа – 27 числа месяца нисана.