День матери: как подарить маме праздник, которого она заслуживает

Мамы кажутся несокрушимыми – сильные, внимательные, заботливые. Они всегда рядом: когда мы растем, делаем первые шаги, впервые в жизни терпим поражение или влюбляемся. Мама – надежная опора, которая тоже нуждается в тепле, заботе и поддержке не меньше других. Именно поэтому День матери не просто дата в календаре. Это возможность подарить этому особенному человеку маленький, но настоящий праздник. День, когда он наконец-то может не спешить, остановиться и почувствовать, что его любят, что он важен.

Как сделать этот день незабываемым? Главное – ваше время, внимание, желание сделать приятное. Но если вы ищете способ сказать "спасибо" не только словами – вот несколько идей подарков, которые обнимают заботой.

Забота, которая начинается с себя

Когда в последний раз ваша мама выбирала себя? Не заботы, не обязанности, не кого-то другого, а себя. Часто она откладывает собственные желания, время и силы "на потом", пока заботится обо всех вокруг. Но забота о себе – это не роскошь. Это – здоровый эгоизм. И мама имеет на него право.

В бренде ED.Cosmetics это хорошо понимают. Их философия проста: пока мама заботится обо всех, кто-то должен позаботиться о ней. Благодаря собственным лабораторным исследованиям, научному подходу и тщательно подобранным ингредиентам ED.Cosmetics превращает привычные уходовые ритуалы в мгновения покоя, внимания к себе и нежности. В мгновения, которые принадлежат только маме.

Увлажняющий крем под глаза – легкое, почти невесомое прикосновение, которое нежно разглаживает следы усталости и недоспанных ночей.

Тоник с витамином С – глоток утреннего света для кожи. Его формула тонизирует, освежает и пробуждает, оставляя после себя ощущение легкости и естественного сияния.

Дневной крем с SPF – защита в ритме современной жизни. Он сохраняет упругость кожи, создает барьер от УФ-лучей и незаметно работает в течение дня, пока вы заняты важным.

Детокс-маска с активными компонентами мягко очищает, уменьшает отеки и оставляет после себя ощущение обновления, будто после прогулки на свежем воздухе.

Питательный крем с экстрактом черной икры усиливает упругость, питает и будто говорит коже: "Ты имеешь право сиять". Это ежедневная роскошь, которой мама, без сомнений, достойна.

Средства от ED.Cosmetics – не просто об уходе. Они – о заботе, которая начинается с любви к себе. О тех ежедневных мгновениях, когда можно остановиться, выдохнуть и почувствовать: "Это – для меня".

Домашний уют, наполненный теплом технологий

Когда мы говорим о заботе, имеем в виду не только красоту, но и комфорт. Сеть магазинов MOYO собрала все необходимое для того, чтобы каждая мама чувствовала себя окруженной заботой не только в праздник, а каждый день.

Вот несколько вещей, которые действительно меняют повседневность.

Фитнес-браслет

Физическая активность – основа хорошего самочувствия. Особенно это актуально для женщин среднего и старшего возраста. Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit3 помогает: измерять пульс, отслеживать уровень стресса, контролировать качество сна, видеть количество пройденных шагов, просматривать сообщения с телефона, даже с картинками.

Это маленький помощник, который всегда рядом.

Кофемашина

Мы привыкли, что кофе – это что-то на ходу. Но мама заслуживает того, чтобы каждая чашка была ритуалом. Кофемашина Philips LatteGo Series 5500 готовит до 12 видов кофе из молотых зерен одним касанием, имеет автоматическую систему вспенивания молока и легко моется.

Приятно, что ко Дню матери это чудо техники доступно со скидкой до 12 000 грн.

Плойка

Нравится маме экспериментировать с прической? Плойка Remington PROluxe CI9132 сделает эти эксперименты еще более интересными без чрезмерных усилий. Ведь она за мгновение делает волосы гладкими и блестящими, предотвращает спутывание, помогает легко создавать идеальные волны, а также защищает структуру волос от перегрева.

Электронная книга

Книги – это побег от суеты, это время для себя. Электронная книга – идеальный подарок для мамы, которая любит читать. Преимущества этого технического изобретения: крупный шрифт, минимальный вес, большой объем памяти и подсветка.

Это маленький мир, который всегда будет рядом. Мама будет иметь возможность читать любимые романы не только дома, но и в дороге, на даче или на лавочке в парке.

Мультиварка

С помощью мультиварки можно приготовить всевозможные каши, нежное тушеное мясо, полезный йогурт, а также наваристые супы, борщи, солянки и многое другое. У мамы освободится больше времени для себя. Ведь с этим устройством ей стоит только заложить продукты в чашу и включить нужную программу. Наличие десятков режимов позволит экспериментировать без опасения, что что-то пойдет не так.

Бутербродница

С помощью бутербродницы можно готовить сэндвичи, вафли и даже гриль. С этим устройством у мамы также появится больше свободного времени.

При выборе бутербродницы эксперты советуют учитывать четыре особенности:

размер – чем больше, тем мощнее;

наличие антипригарных пластин – чтобы жарить с минимумом масла;

регулировка степени поджаривания;

материал – металл прочнее, но дороже, пластик дешевле, но со временем стирается и царапается.

Набор для маникюра и педикюра

Поскольку мамы постоянно уделяют внимание близким, у них не хватает времени ходить на регулярный маникюр в салон. А иногда женщины не желают делать салонный маникюр, так как переживают за уровень дезинфекции всех деталей.

С набором для маникюра и педикюра можно получить идеальные ногти, не выходя из дома. Такой подарок поможет маме поддерживать свой маникюр на должном уровне в любое время.

Но нельзя забывать, что даже самый лучший подарок не заменит простого "я тебя люблю". Важны те подарки, которые подкреплены искренними эмоциями.

Пригласите маму в ресторан. Приготовьте для нее обед. Сходите на прогулку. Напишите ей письмо. Дайте ей почувствовать, что она – главная. Что она имеет право на слабость. На отдых. На любовь.

Подарите ей то, что не купишь, – искреннюю благодарность. И именно День матери – это напоминание: есть кто-то, кто когда-то отдал нам все. Кто-то, чья любовь была и остается безусловной.