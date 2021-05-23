День Героев: Украина чтит всех украинских воинов, боровшихся за ее независимость

В воскресенье, 23 мая, в Украине отмечается День Героев – праздник в честь украинских воинов, которые посвятили жизнь борьбе за свободу и независимость своей страны.

В этот день вспоминают о подвигах рыцарей Киевской Руси, запорожских казаков, гайдамаков, повстанцев, сечевых стрельцов, воинов Армии УНР, ОУН-УПА, а также героев Небесной сотни и войны на Донбассе.

Праздник Героев был установлен в 1941 году членами Организации украинских националистов. Отмечается он 23 мая – в этот день один из лидеров ОУН Евгений Коновалец был убит сотрудником НКВД в Роттердаме.

Кроме того, Второй Большой Сбор ОУН, установивший День Героев, учитывал то, что именно в мае ушли из жизни "лучшие сыновья Украины XX века" Николай Михновский и Симон Петлюра.

Ежегодно в Киеве и других городах Украины в День Героев возлагают цветы к памятникам и памятным знакам Героев Крут, Дмитрия Мирона-"Орлика", Вячеслава Чорновила, Ярославы Стецько и других украинцев, боровшихся за независимость.

При этом праздничные и памятные мероприятия организовывают в течение всей недели, на которую приходится праздник. Национально-патриотические организации добиваются статуса государственного праздника для Дня Героев.

Как писал OBOZREVATEL, в марте исполнилось 22 года со дня гибели лидера "Народного руху України" Вячеслава Чорновила. О том, кому мог помешать борец за независимую Украину, читайте в материале.