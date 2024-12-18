День энергии и встреч: гороскоп для всех на 18 декабря

В среду, 18 декабря, длится 17-й лунный день. Луна перешла в знак Льва, Солнце находится в Стрельце.

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Этот день будет полон насыщенной энергии. Об этом OBOZ.UA эксклюзивно рассказала астролог и нумеролог Исита Гая.

"Среда будет таким насыщенным днем. Очень много энергии вам будет дано сверху, поэтому вы сможете решить многие дела", – пообещала Исита Гая.

По ее словам, в этот день хорошо строить планы, касающиеся работы, карьеры. Тем, кто продает или покупает большие материальные активы, такие как квартиры и машины, сегодня очень хорошо искать то, что нужно, заключать сделки.

"Также в этот день будет хорошо встретиться с близкими, с друзьями, провести день в компании других людей", – посоветовала астролог. Поэтому не оставайтесь в одиночестве дома.

Если вы практикуете йогу и медитацию, в этот день стоит заняться ими. Но тоже не в одиночестве. "Сделайте йогу с другими людьми, сделайте групповую медитацию с другими людьми. Этот день – день обмена знаний и эмоций, и в этот день мы можем дать друг другу что-то ценное, какие-то пазлы, которых вам не достает. Поэтому общение с другими людьми именно в этот день поможет вам еще больше узнать себя", – рассказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака – кому достанутся интересные предложения, а кого ждут серьезные вызовы.

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