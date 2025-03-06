День для знаний и нового общения: астропрогноз на 6 марта

В четверг, 6 марта, длится 8 лунный день. Луна находится в Близнецах, а Солнце – в Рыбах.

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Каким будет день с такими характеристиками, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодняшний день станет днем знаний.

"Шестерка является энергией Венеры. Это энергия учителя. И четверг, энергия Юпитера – это тоже энергия учителя. Поэтому четверг подходит для того, чтобы получать новые знания, учиться", – пояснила она.

По словам астролога, обучение может заключаться в посещении новых мест, просмотре новых фильмов, чтении новых книг. Также она посоветовала внедрять в свою жизнь новые привычки.

Если вы хотите нового общения, изменить свой круг, окружение, этот день подходит как раз для того, чтобы настроиться на новых людей. Пойти в новое место, завести новые знакомства. Это день такого тотального обновления", – рассказала Исита Гая.

Кроме того, она порекомендовала практику для тех, у кого не будет возможности пойти куда-нибудь, где они раньше не бывали. "Вы можете сделать медитацию на обновление своего пространства. Вам нужно закрыть глаза и вообразить шар, который вас окружает на размере просто вытянутой руки. И вот в этом шаре представьте, что образуется новая светлая энергия, что в это поле, в этот шар приходят новые люди, новые знакомства, новые связи. И это чувствуется как тепло, приятно. Это чувствуется вашим телом, как расслабление, облегчение, красота. И эта практика поможет вам пройти свое обновление именно в четверг", – пообещала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака – кому придется принять важное решение, а кого ждет отдых.

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