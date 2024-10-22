День для нового начала: астропрогноз на 22 октября

Во вторник, 22 октября, продолжается 19 лунный день, переходящий в 20-й. Луна находится в Раке, а Солнце завершает пребывание в Весах.

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По словам астрологини Исити Гая, которая дала эксклюзивный прогноз для OBOZ.UA, сегодня ожидается день перемен. И день активности.

Астрологиния напомнила, что вторник является днем Марса, а Марс – это планета трансформации, планета больших перемен. А с точки зрения нумерологии дата 22 – это 2+2, то есть двойная Луна, наше подсознание. Все это вместе дает энергию изменений, причем кардинальных резких изменений. "И возможно, эти изменения болезненны где-то, но они правильные, справедливые", – говорит Исита Гая.

Она посоветовала посвятить этот день путешествиям. На сегодняшний день хорошо назначать переезд или начало нового дела – чего-либо нового. В этот вторник хорошо путешествовать за границу, начинать что-то новое. "Если вы хотите сделать что-то неординарное, этот день тоже подойдет вам", - сказала астрологиня.

Исита Гая подтвердила, что сегодня лучше не заниматься уборкой, потому что в этот день, в принципе, не стоит находиться дома. "Это день, когда вы должны куда-то идти, куда-то двигаться, что-то делать физически. Поэтому уделите время своему телу, уделите время путешествиям, уделите время новым знакомствам и каким-нибудь интересным делам", – посоветовала она. Также, по ее прогнозам, день будет удачным для тех, кто давно хотел попробовать какой-нибудь новый вид спорта и давно не мог решиться.

Если же вы хотите усилить свою удачу и успех, сегодня выбирайте светлые цвета. Лучшим выбором станет белый, красный и оранжевый во всех возможных оттенках.

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