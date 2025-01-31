День будет тяжелым: астропрогноз на 31 января

В пятницу, 31 января, длится 3 лунный день. Луна перешла в знак Рыб, а Солнце остается в Водолее.

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Что несет эта пятница, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала приготовиться к непростому дню.

"Последний день января будет ощущаться тяжело. Тело будет тяжелым, не будет сил что-то делать", – предупредила она.

Исита Гая посоветовала, если вы почувствуете эту тяжесть, не противиться ей. "Не мучайте себя, не заставляйте себя. Проведите этот день в легкости", – сказала астролог.

Поскольку день будет наполнен сложными энергиями, сегодня важно будет не сопротивляться. Лучше заняться наблюдением – за собой и за миром. "Просто наблюдайте, будьте в состоянии наблюдателя", – порекомендовала Исита Гая.

По ее главной рекомендации на эту пятницу, в этот день следует не только замедлиться и расслабиться, но и держать эмоции под контролем. "На самом деле вы можете разрешить событиям происходить с вами. Не волнуйтесь, не пытайтесь что-либо сделать или переделать. Просто будьте спокойны и наблюдайте, тогда все получится", – пообещала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака – для кого пятница станет днем отдыха, а кого ждут новые возможности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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