День будет трудным: что нужно сделать 24 февраля. Астропрогноз

В понедельник, 24 февраля, длится 26-й лунный день. Луна находится в Козероге, Солнце – в Рыбах.

Видео дня

Также в этот день отмечается третья годовщина начала полномасштабной войны в Украине. Каким будет этот день и что ждать Украине на поле боя, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая.

"Это будет сложный день – день грусти. Люди будут вспоминать, но уже нет очень сильной эмоции страха, уже нет такого ощущения, знаете, сопротивления этой ситуации. Есть глубокое понимание того, что эта ситуация нам много дала и многому научила украинский народ. Поэтому будут вынесены только какие-то положительные моменты, положительные изменения, которые произошли в сознании каждого человека", – сказала астролог.

Из таких уроков, которые принесла полномасштабная война, Исита Гая в первую очередь назвала понимание ценности человеческой жизни. "Поэтому этот день, энергия этого дня, она будет посвящена ценностям для каждого человека. А в чем ценность? Ценность отношений, ценность жизни на Земле, для чего я родился", – пояснила она.

В этот понедельник астролог посоветовала задать Вселенной определенные вопросы. "Я советую вам в этот день посмотреть фильм "Юпитер". В этом фильме очень глубоко раскрыта тема цивилизации и нашей планеты – как все устроено на Земле, поэтому я советую вам этот фильм именно в этот день", – сказала она.

Также Исита Гая ответила на вопрос, прошел ли украинский народ за три года полномасштабной войны свою карму. И стоит ли ожидать победы в 2025 году. "В этом году можно ожидать завершения, прекращения огня для Украины. Я не могу сказать, что такого агрессора, как Россия, это удовлетворит. Россия будет смотреть на другие территории, это прибалтийские территории, это Финляндия. Но для Украины большой шанс на согласование и на мирное урегулирование именно в этом году", – спрогнозировала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака – кого ждут новые возможности, а кому звезды обещают трудности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.