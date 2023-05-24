'Делюсь кровью, верой, любовью': клиника 'Мирум', которая лечит украинских героев, проведет забор крови у доноров

29 мая 2023 года по инициативе многопрофильного лечебно-диагностического центра "Мирум" пройдет событие "Делюсь кровью, верой, любовью" по привлечению доноров крови.

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Инициативу клиники "Мирум" поддержали БО "БФ Патронатная служба Азова "АНГОЛЫ АЗОВА" и благотворительный фонд "Вместе в будущее юа".

Уже ровно год, как клиника "Мирум" принимает на реабилитацию и оказывает медицинскую помощь героям нашего времени, которым занимается БО "БФ Патронатная служба Азова "АНГОЛЫ АЗОВА".

"Мы благодарны за возможность общаться и помогать лучшим людям страны! Это наша социальная ответственность и возможность внести вклад для Победы!", – подытожила директор ООО МИРУМ Наталья Попова.

"Благотворительный фонд "Вместе в будущее юа" вместе с клиникой "Мирум" всячески поддерживают воинов НГУ, ОЗСП Азов и 3 ОШБр, получивших ранения.

Регистрация производится на платформе Donor.ua. Забор крови проведётся для военных и гражданских пациентов института им. Амосова.