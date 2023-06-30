Дело жизни – процветающая Украина: на Запорожье за нашу свободу погиб разведчик Александр Назаренко

За независимость Украины отдал свою жизнь разведчик Александр Эдуардович Назаренко. Герой вступил в ряды Вооруженных сил Украины еще до полномасштабного вторжения, потому что всем делом его жизни была процветающая Украина.

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Ему не было и 30 лет, но защитник Украины успел повоевать на разных направлениях и оставить после себя действительно существенный след. Близкие до сих пор не могут оправиться от трагедии, но сам Саша всегда был оптимистом и пал в боях за нашу Родину сознательно, понимая все риски.

Подробнее о нем читайте в материале OBOZREVATEL.

Воин – с самого детства

Герой родился 16 ноября 1993 года во временно оккупированном поселке Запорожской области. Защитника Украины воспитывали бабушка с дедушкой, на то есть причины. С детства Сашу привлекало военное дело. То ли так повлияло то, что его прадед погиб во время Второй мировой, в семье все об этом помнили и постоянно говорили, то ли так решила сама судьба. Как вспоминает друг детства Дмитрий, который во взрослой жизни стал Саше кумом, они еще с ранних лет играли в солдатики, а затем начали воспроизводить возможные "битвы" на территории заброшенных домовладений.

Учился Александр в обычной местной школе, а затем в местном высшем профессиональном училище. Педагоги хорошо помнят этого образцового, старательного и вместе с тем доброго ученика. Он был настоящим товарищем, дружелюбным и справедливым, очень ценил дружбу.

Хотя и был отличником, имел талант к учебе, всегда мечтал о большем. Потому и выбор будущей профессии не стал проблемой. Шел к своей цели целенаправленно и выбрал правоохранительную специальность.

Мечта – изменить Украину

Сестра Ольга вспоминает, что, когда спросила, почему именно такое направление, ответил коротко и ясно: "Хочу изменить страну".

И тогда судьба проявила благосклонность: в 2012 году Александр поступил туда, куда хотел, – в Днепропетровский государственный университет внутренних дел. Выбрал защитник Украины факультет криминальной милиции (это было еще до реформы. – Ред.).

"Познакомились мы в 2013 году, будучи курсантами ДГУВД. Вспоминая об Александре, первое, что приходит на ум, так это его открытость, хорошее чувство юмора и желание справедливости. Говоря о его службе, можно сказать, что Александр был образцовым полицейским и военным, профессионалом своего дела, дисциплинированным, ответственным, храбрым, человеком, на которого можно было положиться в трудные времена", – комментирует товарищ павшего защитника Украины Дмитрий Замура.

Строил карьеру и все получалось

После учебы в вузе Александр пришел работать в полицейский участок своего родного поселка. За свою работу не раз получал грамоты и премии. Коллеги вспоминают Александра как преданного своему делу и очень честного человека. "Честь имею", – всегда было девизом его жизни.

Без свободы нет будущего

Но не сиделось ему на месте – видя страшную войну, понимая цену, Александр пошел защищать нашу страну в зону ООС. В ряды ВСУ он вступил в сентябре 2021 года, тогда о "большой войне" говорили шепотом и не все, но не Саша. Он ясно понимал, что будет дальше. Совершенно осознанно Александр встал на защиту своего региона в первые дни широкомасштабного вторжения, а когда появился шанс освободить свой родной поселок, сразу вызвался. При этом родные до последнего не знали, что он находится "на нуле".

Погиб наш Герой 10 июня на Запорожском направлении, в тылу у врага. Саша очень хотел домой, поэтому и говорил, что скоро нужно будет собирать чемоданы, вспоминает сестра Ольга.

"Последний наш разговор... Он состоялся буквально за час до гибели... Он был очень уверенный, в хорошем настроении, обещал позвонить завтра... Но "завтра" звонок был совсем другой... Очень тяжело, но знаю, что Саша отдал свою жизнь за наше будущее. Зная его, он не поступил бы иначе. Это действительно героический человек! Ты навсегда в моем сердце и памяти!" – говорит сестра.

Последний путь

Провести Александра Назаренко в последний путь пришли все близкие и знакомые. Каждый из них вспоминает его как одного из лучших людей, которых когда-то знали, контекст, конечно, у каждого свой.

Командир нашего Героя подчеркнул, что теперь месть для оккупантов будет не только за украинский народ, но и за Александра в частности.

Сам наш защитник не успел создать собственную семью, но он был той самой семьей для многих своих друзей и товарищей. Кум Дмитрий отметил, что крестница Александра Майя всегда будет помнить о своем крестном папе – Герое!

"Для меня и моей семьи Саша был не просто другом, кумом, а полноценным ее членом. Это огромная потеря, часть души умерла вместе с ним. Он был положительным, открытым и честным человеком. Вряд ли он разделял бы нашу скорбь, будучи противником печали и отчаяния, поэтому пусть покоится с миром. Всем живым, близким ему людям желаю осуществить все, что было совместно с ним задумано. Он был очень внимательным человеком и имел большой круг общения, думаю, его душа будет радоваться, когда ваши мечты будут осуществлены", – Дмитрий, Виктория, Майя.

Близкие Александра тоже рассказали о нем.

"Александр – это герой нашего времени! За свои 29 лет он смог оставить глубокий след в становлении нашего государства, способствуя его продвижению в сторону свободы, независимости, добра. Это человек, который всегда был на стороне справедливости. Надежный, решительный, смелый, добрый, веселый, душа компании – таким ты нам запомнился. Верный друг, кум – ты навсегда в наших сердцах жив…" – отметили кумовья Антон, Анна, Глеб.

Сестра Оксана убеждена, что Саша теперь навечно в строю. Скорбь это не уймет, но, по ее словам, понимание героизма нашего защитника дает силы.

"Это человек, который постоянно приходил мне на помощь, в любом случае. Всегда! Человек, который всегда поддерживал… он учил меня ездить на машине, а потом – стрелять… Его истории с работы, когда он работал в полиции, заслуживают отдельного времени… Смешно их вспоминать. Саша всегда мог насмешить, даже в тех ситуациях, когда, казалось, и смеяться не над чем… Мечтал о меде… хотел себе пасеку сделать… Планировал так много, что трудно было и разобрать, где шутка (потому что очень любил шутить), а где правда... Тяжело будет без него... Но я очень рада, что была с ним знакома! Знаете, с любым человеком есть то, что тебе в нем нравится или наоборот – не нравится, и вот у Саши второго не было вообще", – вспоминает близкая подруга Диана.

"Рассказывать о Саше можно бесконечно. Это человек, с которым мы были знакомы более 20 лет, и я не жалею об этом. Он был больше чем друг, он был частью нашей семьи. Человек чести, человек слова, человек-герой! Сожалею об одном – что из-за жизненных обстоятельств мы виделись очень редко. Для меня честь иметь такого друга, как он, и в моей памяти он остался всегда улыбающимся, веселым, целеустремленным, непоколебимым воином!" – подруга Виктория Тимофеева.

Близкая подруга Александра Ольга подчеркнула, что такого порядочного и честного человека, как наш защитник, она не встречала.

"Познакомились с Александром, когда он пришел работать в полицию. Он дружил с моим братом Николаем, который тоже там работал. Мы сразу все сдружились, все значимые события переживали вместе, на все праздники ездили друг к другу. Потом они вдвоем (Александр и брат. – Ред.) пошли в ВСУ, не отслужили и года, как началась война... Наш родной поселок быстро оккупировали. В апреле прошлого года мне удалось выехать из оккупации, и с тех пор каждый раз, как Саша вырывался в город, он сразу ехал к моей семье. Мы часами разговаривали, вспоминали мирное прошлое, планировали мирное будущее… У нас с Сашей были максимально доверительные отношения, такого друга, как он, уже не будет никогда… Самый добрый, самый порядочный, никого лучше я не встречала в своей жизни. Моя мама относится к нему как ко второму сыну, а для меня он – действительно второй родной брат. Моя семья также с большим уважением и любовью относится к его бабушке и дедушке. Саша часть моей семьи… был, есть и навсегда останется!" – рассказала Ольга.

Сестра Илона добавила, что Александр мечтал жить, иметь жену и детишек.

"Последняя встреча с братом запомнилась долгим разговором, не столько воспоминаниями о прошлом, как планами на будущее! Саша был светлым человеком с доброй душой, человеком с большим сердцем! Он мечтал жить, иметь жену и детишек! Я помню, что он сказал такие слова, на которые не каждый бы решился: "Если все же я не встречу ту самую единственную девушку, на которой женюсь, то я обязательно возьму ребенка из детского дома, буду растить его, заботиться, посвящу ему свою жизнь, он и будет смыслом моей жизни!" Конечно, я ответила, что все будет хорошо и что у него будут и жена, и детишки и они все проживут долгую и счастливую жизнь. Я и подумать не могла, что этого не произойдет, что война заберет его жизнь, его мечты, его будущее! Мне больно от того, что тебя уже нет с нами, что такого замечательного и светлого человека, как ты, больше нет! Ты навсегда останешься в моем сердце, братик!" – отметила женщина.

"Мне, как тете Саши, очень жаль и стыдно, что в мирное время мы с ним не общались. Поэтому я узнала, какой он есть, уже во время войны: статный, мужественный, уверенный в себе и своих силах, знает, что хочет от жизни, и всегда выражает свое мнение, не стесняясь и не смотря на то, что кому-то это не нравится, даже вредных привычек не имел... К сожалению, все эти качества я поняла, когда его не стало. Мои дети знали Сашу как воина, их защитника и защитника нашего государства. До сих пор не могу поверить, что его с нами нет. Однако мы знаем, что он в наших сердцах останется навечно, ведь Герои не умирают!" – добавила тетя Татьяна.