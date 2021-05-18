Издательство заявило об официальной победе над Медведчуком в деле о "запрещенном Стусе"

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук не будет обжаловать в суде решение об отмене запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

Об этом во вторник, 18 мая, на странице в Facebook сообщило издательство Vivat, выпустившее книгу. "Мы официально победили", – отметили в компании.

Издательство пояснило, что решение об отмене запрета книги было вынесено 19 марта 2021 года и Медведчук в течение двух месяцев так и не подал кассационную жалобу.

Компания также поблагодарила своих адвокатов за то, что не побоялись взяться за это дело, и Кипиани – за книгу, а также "смелую позицию и правду, которая должна быть услышанной".

"Спасибо Вам. Всем, кто поддерживал и следил за ходом дела в течение этих полутора лет. С вами было не страшно. Каждый из нас теперь – частичка исторического события, во время которой мы отстояли правду", – отметили в Vivat.

Представители издательства добавили, что надеются на то, что их опыт вдохновит многих не бояться говорить правду.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Киевский апелляционный суд постановил взыскать почти 140 тысяч гривен с нардепа от ОПЗЖ Медведчука – в качестве возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете книги о писателе Стусе.

Тираж этой книги журналиста и историка Кипиани запретил распространять без разрешения Медведчука Дарницкий районный суд Киева в октябре 2020 года. Однако читатели успели раскупить уже выданную продукцию за считанные минуты после резонансного решения.