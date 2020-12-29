Открутили колеса и 'закрывают рот' родным: детали расследования смертельного ДТП с подростками на Хмельнитчине

Спустя два месяца после ДТП на Хмельнитчине, где погибли два подростка, подозреваемый водитель не признает своей вины и утверждает, что не помнит, кто сидел за рулем. Родные одного из мальчиков считают, что расследование затягивают, а в полиции им пытаются "закрыть рот".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Два месяца назад, 23 октября 2020 года, в районном городке Волочиск Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли два подростка – 15-летний Артем Шимков и 14-летний Андрей Ковальчук. Тогда в центре города Honda CR-V на большой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в старые "жигули".

Подростки сидели в "жигулях", а 24-летний водитель этой машины хоть и пострадал, но остался жив.

За рулем Honda CR-V был местный предприниматель Андрей К. В салоне находилась подвыпившая компания, в том числе и владелица этого авто Оксана К.

Как рассказала OBOZREVATEL сестра погибшего подростка Андрея Ковальчука Светлана Ковальчук, пока дело топчется на месте.

"Тогда сразу взяли под стражу водителя Honda CR-V. На первом суде, когда ему избирали меру пресечения, он признавал, что был за рулем, выпившим. А потом уже, на следующем заседании заявил, что на самом деле находился на пассажирском сидении, а выпившая женщина сидела сзади. А кто был за рулем он не помнит", – рассказывает Светлана Ковальчук.

По мнению родных погибшего парня, расследование слишком затягивается. Кроме того, в полиции намекают, чтобы родственники ничего не писали по поводу следствия в соцсетях.

"Нам просто пытаются закрыть рот, чтобы мы не освещали, как продвигается дело и что там происходит. Мы узнали о том, что в выходной день, 25 декабря, на месте ДТП полиция проводила какие-то действия. Но ни нам, ни нашему адвокату даже не сообщили! А вот женщина, которая была в Honda CR-V, вместе со своим адвокатам там вроде бы присутствовали. Когда мы возмутились, позвонили нашему следователю, он заявил, что в отпуске. Кто вместо него может ответить на наши вопросы, он не знал. А в полиции Хмельницкой области начальник следствия сказал, что не обязан нас ставить в известность", – говорит родственница погибшего.

К тому же, по словам родных, на заседании суда защитник обвиняемого водителя напрямую передавал ему какие-то документы, которые тот подписывал. "Такие вещи делаются только через сотрудников охраны в зале, а не напрямую. Когда мы стали выяснять, что за документы передавали обвиняемому, его защитник отказался отвечать на вопрос", – говорит Светлана.

Родственники погибшего подростка уверяют: о том, что водитель был пьян, знают только со слов следователя, но документов о результатах экспертизы им не показывали.

"Сейчас происходят странные вещи. Не так давно пострадали родители водителя "жигулей", который вез ребят и был травмирован. Они торгуют на базаре, и кто-то им разбил деревянные прилавки. А когда они на своем бусе выезжали утром на работу, машину начало водить по дороге. Они остановились и обнаружили, что у них на колесах откручены болты. Как все это можно расценить?" – задается вопросом Светлана.

В полиции Хмельницкой области нам сказали, что пока еще идет досудебное следствие. Что касается водителя Honda CR-V, то ему предъявлено обвинение, и он взят под стражу без права внесения залога.