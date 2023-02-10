Делал медицинские тесты и мечтал печатать органы на 3D-принтере: на фронте погиб талантливый украинский биолог

7 февраля стало известно о гибели молодого биолога, ученого, военнослужащего 32-летнего Бижана Шаропова. Он пропал еще в апреле во время боев под Изюмом в районе поселка Боровая. Сейчас экспертиза подтвердила его смерть.

Видео дня

Майдановец, доброволец "Айдара" в "свободное от войны время" посвятил себя науке. Он защитил кандидатскую, преподавал, читал лекции, был создателем одной из украинских биологических компаний.

Подробнее о нем читайте в материале OBOZREVATEL.

Мечтал стать ученым с детства

В Украину семья 5-летнего Бижана Шаропова переехала в 1995 году из Душанбе. Еще в школе Бижан любил читать научную фантастику и мечтал стать ученым. После школы поступил в Киево-Могилянскую академию, где учился на кафедре биологии природоведческого факультета.

А на третьем курсе он начал работать в Институте биологии и физиологии НАН Украины. Хотел найти работу ученым за границей.

А потом начался Майдан, и молодой ученый оказался в гуще событий. Как он сам рассказывал, на Майдане они создали свой отряд имени Боба Марли. А после того, как в Крым пришли "зеленые человечки" Бижан отправился добровольцем в "Айдар". К мирной жизни вернулся уже в 2015-м, снова начал работать в Институте биологии.

Война дала свои плоды: молодой ученый стал взрослее, стал ставить перед себой более амбициозные задачи. А еще нашел среди "айдаровцев" единомышленников, вместе с которыми создал биотехнологическую компанию Ukrainian Genetic Technologies.

Делал тесты и мечтал печатать ткани на 3D-принтере

Шаропов работал научным сотрудником Института биологии и физиологии, возглавлял Совет молодых ученых, преподавал, читал лекции и одновременно развивал свою компанию, в которой вместе с коллегами создавал медицинские тесты. В том числе и для определения COVID-19.

Для Украины свои тест-системы очень важны, поскольку все годы наша страна покупала их либо дешевле, но некачественные в России, либо дорого в Европе.

Бижан планировал, что со временем от производства реактивов они перейдут к изготовлению лабораторных приборов. А также мечтал о тканевой инженерии – изготовлении частей тела и внутренних органов на 3D-принтере.

Молодой ученый говорил о реформировании украинской науки, переводе ее на грантовую систему, как делается во всем мире.

Однако 24 февраля, как только началось полномасштабное российское вторжение, он вновь взял в руки оружие и отправился защищать Украину. Бижан участвовал в боях за освобождение Киевской области, после этого бойцов отправили на Харьковщину, где он и погиб.

"Пока на научных конференциях или открытых лекциях все дискутировали в галстуках и пиджаках, ты сидел в огромной аудитории на галерке в своем растянутом военном свитере, который достался тебе еще с АТО, и не уступал по уровню заумного разговора.

Пока научные популяризаторы с академическими выражениями лиц рассказывали гражданским о своих достижениях, ты на демонстрациях корчил такие гримасы и употреблял такие интонации, что все дети вокруг непременно пытались послушать твои рассказы о том, как с исследовательской целью тонко нашинковать мозги.

Если бы мне было 9 и я попал к тебе на лекцию, я бы тоже пошел в физиологи, а не в физики. Ты был крутым ученым. Одним из лучших популяризаторов науки в стране. И ты был настояшщим воином", – написал его друг, ученый Антон Сененко.