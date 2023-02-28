''Делаем все для нашей победы'': Порошенко привез технику в подразделение легендарного Евгения Межевикина. Фото

Петр Порошенко во время поездки на Донбасс встретился с легендарным танкистом Героем Украины Евгением Межевикиным. Евгений защищает Украину с 2014 года. "С Евгением Межевикиным – легендарным танкистом – мы знакомы давно. Он, без преувеличения, невероятный воин. О себе всегда говорит мало, застенчиво. Но куда больше о нем скажут его дела. С 2014-го Евгений в самых горячих точках. Сегодня – тоже. Держит оборону Востока", – рассказал пятый Президент.

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Евгений Межевикин рассказал, что 24 февраля в прошлом году встретил в военной форме. "Когда включил телевизор утром в 6 часов – сразу открыл шкаф, достал рюкзак, собрал вещи, погрузил в машину и поехал на службу", – говорит военный.

Порошенко с командой привез партию помощи в подразделение, которое находится в ведении тактической группы "Адам", руководителем которой является Евгений Межевикин. Три грузовика DAF, а также Старлинки, буржуйки, спальники, кариматы и 5 тысяч химических грелок.

"Ребята говорят, что ситуация сложная, но на этом участке точно контролируемая. Верим в ВСУ и делаем все для нашей победы", – отметил Порошенко.

"Привезли все, что ребята заказывали, и что очень важно для ведения боевых действий. Особенно сейчас, когда обстрелы усилились, и вся эта техника по сути – это расходный материал, который сохраняет жизнь личному составу", – рассказал Порошенко. Он добавил, что с военными уже договорились о следующих заказах – оперативно-тактических дронах. "Ибо современная война невозможна без использования БПЛА", – добавил он.

Межевикин добавляет: "разумеется, БПЛА каждый день теряем, их сбивают. Здесь они без вопросов нужны. Старлинки – это для быстрого управления подразделениями. То, что работает определенное время, но находится под обстрелами и, соответственно, выходит из строя. И так же грузовые автомобили для подвоза", – говорит он.

Военный также отметил, что нынешняя украинская армия очень сильно отличается от того, какой она была до 2014 года. "До 2014 года – это были остатки армии. Хотя многие этого не замечали. И сейчас очень большой боевой опыт имеют офицеры и солдаты. И этот опыт, учитывая вооружение и технику, которые есть, – это другая совсем армия", – отмечает Евгений. Межевикин.

"Скажу честно – очень соскучился по нему. И знаю не только его, но и всю его семью. Обняться, пожать руку – это эмоции, которые для меня очень ценны", – поделился впечатлениями от встречи Порошенко.

Он добавил: "Евгений Межевикин – настоящая легенда в Вооруженных силах, лучший танкист в Украине, настоящий друг. И чрезвычайно скромный человек. Пока дело не доходит до уничтожения врага – там он не стесняется".

"За плечами Евгения десятки успешных военных операций, которые определяли ход войны, начиная с 2014 года. Он не раз рисковал жизнью, спасал побратимов, а впоследствии научил целую когорту военных своему делу. Приближает нашу победу и сейчас", – рассказал Порошенко.

"Наша встреча с Евгением Межевикиным для меня является хорошим признаком, потому что пока такие военные на передовой, мы эту войну точно выиграем", – подчеркнул пятый Президент Украины.