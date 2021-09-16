Дела против Павловского и Шандры напоминают методы Кремля, – Чийгоз

Преследование боевого генерала Игоря Павловского и руководителя судостроительного предприятия Валерия Шандры напоминают методы российских оккупантов в Крыму. Последние годы правосудие в Украине является выборочным.

Об этом на акции поддержки под Киевским апелляционным судом в четверг, 16 сентября, заявил бывший узник Кремля, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз. Он отметил, что украинцы не имеют права сидеть дома, когда некоторые процессы в Украине начинают напоминать российские, передает пресс-служба "ЕС".

"К сожалению, последние два года все мы участвуем в этом дурацком выборочном правосудии. Когда мы говорим о Крыме, о репрессиях, которые оказывает российская оккупационная власть, мы говорим "так называемые суды", мы говорим "так называемые правоохранительные органы". Почему так? Потому что это не признанные миром на оккупированной территории российские органы власти. Но то, что сейчас делается здесь, в Украине, когда отсутствует независимая судебная власть, когда все решается в одном кабинете и когда ты чувствуешь, что это начинает походить на Россию, то у нас нет права сидеть дома", – подчеркнул Чийгоз.

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По его словам, это важно не только для тех, к кому применяют преследования и репрессии, но и в целом для Украины и украинцев.

"Это очень важно не только для наших граждан, героев, волонтеров, которых преследуют, к которым применяют репрессии. Это в первую очередь важно для Украины и украинцев. Потому что те, кто пытается российские нарративы применить в нашем государстве, чтобы было так, как у них, надо, чтобы они чувствовали – мы этого не позволим", – сказал нардеп.

Он рассказал, что встречался с Павловским и Шандрой и отметил, что они чувствуют поддержку украинцев и верят, что несправедливость закончится.

"Мы пообщались и от вас всех передали, что мы обязательно победим. Они в это верят и держатся так, как надо, чтобы держались наши военные, генералы", – отмечает Ахтем Чийгоз.

"Хочу обратиться к судьям, к правоохранительным органам: когда вами руководит отдельный человек, какую бы должность он сейчас не занимал, он уйдет, а вы останетесь. И вот как вы останетесь, будет определять народ Украины", – резюмирует депутат.

Как известно, адвокаты главы правления "Кузницы на Рыбальском" Валерия Шандры подали жалобу в ЕСПЧ из-за политических преследований, нарушений прав подзащитного и применения к нему пыток. К делу подключился известный европейский специалист по правам человека, метр Грегори Туан дит Дюдон, ранее работавший старшим юристом ЕСПЧ.

"Все дело стоит на очень шатких основаниях, абсолютно уверен, что реакция судебной системы в Украине вызвана паникой. Мы имеем еще одного обвиняемого, и его также удерживают под стражей вопреки правилам состязательного процесса. Нет своевременного судебного решения о законности содержания под стражей в частности господина Павловского", – подчеркнул Грегори Туан д Дюдон.

Он выразил надежду на скорую реакцию ЕСПЧ и то, что будет очень быстрый категорический запрос относительно обоснованности законности такого содержания под стражей.

"Мне кажется, что позиция такого украинского судопроизводства очень шаткая, как и вся конструкция политически мотивированного дела. Такая она ломкая, что кучи не держится. И я надеюсь кроме реакции ЕСПЧ, на здоровую справедливую реакцию от судебной системы Украины", – резюмировал адвокат со Страсбурга.