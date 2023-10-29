Дела Бейлиса и Дрейфуса: почему современный мир должен 'намотать на ус' эти две истории

Война между Израилем и Палестиной, разразившаяся после кровавого нападения террористов ХАМАС на израильские поселения на юге страны, вызвала всплеск антисемитских настроений в ряде стран мира. На фоне многотысячных пропалестинских митингов в разных государствах фиксируются акты вандализма и нападения на евреев не только в арабских странах, но и в Европе и США.

История вновь, похоже, повторяется. Нечто подобное мир уже переживал около сотни лет назад: в Европе уровень антисемитизма тогда приобрел такие масштабы, что против евреев устраивали настоящие судилища, обвиняя их в самых ужасных преступлениях – только из-за этнической принадлежности. Тогда еврейский народ осознал, что должен создать собственное государство – чтобы уберечься от репрессий, дискриминации и преследований.

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Своего же пика антисемитизм достиг после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера – диктатора, развязавшего Вторую мировую войну, одной из целей которой было полное физическое уничтожение евреев.

Однако ростки Холокоста середины 20 века проросли именно на рубеже двух столетий. И в большинстве случаев принадлежности к еврейскому народу было достаточно, чтобы быть обвиненным в чем угодно – и практически не иметь надежды на правосудие. За несколькими исключениями, когда общественность спасала несправедливо обвиняемых в тяжких преступлениях евреев от смертной казни за то, чего они не совершали.

Самыми яркими примерами таких случаев, внимательно изучить которые стоило бы и современному миру, были дела Бейлиса и Дрейфуса.

Дело Менахема Бейлиса: "ритуальное убийство", которого не было

28 октября этого года исполнилось ровно 100 лет со дня вынесения приговора по громкому делу Менахема Менделя Бейлиса. Этот на тот момент 39-летний еврей, родившийся в Киеве, работал экспедитором Киевского кирпичного завода и жил тихой незаметной жизнью, пока его не выбрали как "инструмент" для подстрекательства украинцев к еврейским погромам.

Бейлис обвинили в совершении ритуального убийства 13-летнего мальчика Андрея Ющинского, тело которого с 47 колотыми ранами нашли 20 марта 1911 года. По версии обвинения, Бейлис якобы убил ребенка, чтобы подмешать его кровь в мацу, что, по утверждениям антисемитов, является частью традиций иудейской религии.

Как говорится в статье, посвященной делу Бейлиса, на сайте Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского, время появления дела Бейлиса было не случайным. В феврале 1911 года в Российской империи на уровне Государственной Думы обсуждалась отмена черты еврейской оседлости, которая ограничивала передвижение и места жительства для евреев. Черносотенные организации и антисемитские монархистские партии этим очень обеспокоились – поэтому взялись за поиски способов разжечь антисемитские акции по всей территории империи.

В Киеве особенно ревностными в поисках были вице-директор Департамента Министерства Юстиции Лядов и киевский прокурор Чаплинский. Исчерпав избитые к тому времени антисемитские лозунги, они прибегли к реанимации выдвинутого против евреев еще в средневековье обвинения, что якобы из-за требований своего вероучения они используют для религиозных, "ритуальных" целей христианскую кровь.

Оставалось только найти конкретное дело под эти обвинения. И его нашли – в убийстве Андрея Ющинского, которое на тот момент расследовалось полицией.

Уже в марте 1911 года власти поддержали выдвинутую версию о "ритуальном характере" убийства ребенка. Прокуратура привлекла к следствию известного киевского психиатра Сикорского, который озвучил утверждение, что анализ тела убитого дает основания утверждать, что его убили евреи. Также к делу добавили "богословскую экспертизу" ксендза Пранайтиса, который надергал отрывков из еврейских богословских книг и скомпилировал их так, чтобы "доказать", что евреи якобы испытывают ненависть к иноверцам, прежде всего к христианам.

Теперь дело было только за назначением "убийцы". И выбор пал на Бейлиса, ведь тело Ющинского нашли неподалеку от завода, где он работал.

При этом на тот момент жандармская полиция не только установила, но и задержала реальных убийц мальчика: скупщицу краденого Веру Чеберяк и ее подельников, профессиональных воров Рудзинского, Сингаевского, Латышева. По указанию Министерства юстиции убийцы были освобождены от суда. А 12 июля 1911 был арестован Менахем Бейлис.

После этого черносотенцы через свою прессу развернули масштабную антисемитскую агитацию, призвали к еврейским погромам. Однако в защиту Бейлиса поднялись представители украинской и российской интеллигенции.

Так, открытое письмо, написанное украинским писателем Владимиром Короленко, под названием "К русскому обществу. По поводу кровавого навета на евреев" подписали 82 известных литератора и общественных деятеля, в частности, Сергей Ефремов, Михаил Грушевский, Владимир Вернадский.

Мощная антисемитская кампания и не менее мощная кампания в поддержку Бейлиса затянула рассмотрение дела на два года. Наконец, 23 сентября 1913 года начался суд, который длился до 28 октября.

Решать судьбу Бейлиса должен был суд присяжных, в который вошли только киевляне.

"Решающее слово было за присяжными. Семь крестьян, три мещанина, два мелких чиновника должны были решить судьбу еврея Бейлиса. Им нужно было ответить на вопрос - виноват ли Бейлис в убийстве. "Нет, не виноват", - вынесли они свой вердикт после короткой паузы. "В зале, – вспоминает один из современников, – воцарилась мертвая тишина. Прокурор судорожно вытирал пот, а обвиняемый Бейлис поднялся со скамьи, низко поклонился присяжным и без чувств упал на пол. Зал разразился овациями", – описывает провозглашение вердикта украинский историк и общественный деятель Артур Рудзицкий.

Он также процитировал рассказ Короленко о том, как новость об оправдании Бейлиса встретили люди, ожидавшие вердикта на Софийской площади.

"Вся площадь была запружена народом... Вдруг при абсолютной тишине распахиваются двери суда, какой-то человек — по всей вероятности, корреспондент — без шапки и пальто стремительно скатывается по ступенькам с высокого крыльца и, почему-то держась обеими руками за голову, изо всех сил кричит: "ОПРАВДАН! ОПРАВДАН!"Как электрический ток пронесся по толпе, послышались выкрики, рыдания, истерики, незнакомые люди целовались, поздравляли и обнимали друг друга", – вспоминал писатель.

А в газете "Киевлянин" о позиции присяжных тогда написали так: "Низкий поклон этим серым гражданам киевской земли".

Сразу после освобождения Бейлис с семьей уехал в Палестину, откуда в 1920 году перебрался в США. В Америке он опубликовал свои мемуары под названием "История моих страданий", а в 1934 году сердце Менахема Бейлиса остановилось.

Дело капитана Дрейфуса: "изменник" без вины

Еще одна не менее показательная история произошла во Франции. Там жертвой антисемитских настроений стал французский офицер, еврей по происхождению Альфред Дрейфус. 5 января 1895 года он был обвинен в передаче Германии военных секретов и в ходе публичной церемонии в Парижской военной академии лишен званий и наград.

Через четыре месяца после этого, после стремительного судилища и приговора на основании крайне сомнительных "доказательств", Дрейфуса отправили во Французскую Гайану отбывать пожизненное заключение.

Это дело началось 15 октября 1894 года: в этот день капитана Генерального штаба Альфреда Дрейфуса арестовали на основании документа, якобы случайно попавшего к французским властям из немецкого посольства.

Как и в случае с Бейлисом, определяющую роль в ходе событий сыграли умело подогреваемые антисемитские настроения. Так, газеты правого толка во Франции всячески подчеркивали этническую принадлежность офицера и требовали для него быстрого и строжайшего наказания.

Процесс, проходивший за закрытыми дверями, действительно был быстрым и суровым: в декабре 1894-го Дрейфус был признан виновным в государственной измене, а в апреле 1895 отбыл на каторгу на Дьявольский остров во Французской Гайане.

Однако в конце 1896 года был найден подлинный виновник утечки секретных данных: их передал Германии майор французского штаба Фердинанд Эстерхази. Информация о настоящем шпионе просочилась в прессу несмотря на попытки армейского руководства скрыть правду. И общественность добилась справедливости: в январе 1898 года под давлением общественного мнения Эстерхази был отдан под суд, признавший его виновнім всего за час.

В том же году майор Губерт Анри публично признался в фабрикации улик против Дрейфуса. Он заявил, что не сомневался в том, что капитан является предателем, поэтому, среди прочего, подделал и тот документ, на основании которого офицер-еврей был осужден. После признания Анри покончил жизнь самоубийством.

Дрейфуса же судили еще раз, сменив пожизненное заключение на 10 лет лишения свободы. Но и здесь на его защиту встали люди, поэтому под давлением общественного мнения офицера сначала помиловали, а в 1906 году – реабилитировали решением Верховного суда Франции.

И сейчас, когда мы, похоже, заходим на новый виток исторического цикла, миру стоит вспомнить эти две истории, когда человечность возобладала над ненавистью – чтобы снова не погрузиться в смутные кровавые времена.