Действовала во Львове, Киеве и Одессе: пограничники разоблачили преступную сеть по изготовлению поддельных документов. Видео

Украинские пограничники совместно с польскими коллегами разоблачили преступную сеть по изготовлению поддельных документов. Злоумышленники, входившие в организацию, занимались изготовлением сфальсифицированных свидетельств о рождении ребенка, о заключении брака, о смерти, а также дипломов об образовании и т. д.

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В рамках дела проведено 13 обысков во Львове, Киеве и Одессе, изъято более 11 тысяч бланков разных документов, 2,5 кг золота, значительная сумма в разных валютах и другие доказательства противоправной деятельности. Подробности раскрыли в Государственной пограничной службе Украины.

Началось все с получения Управлением оперативно-разыскной деятельности Западного регионального управления во взаимодействии с Пограничным караулом Республики Польша информации о незаконном изготовлении поддельных украинских документов.

Злоумышленники за деньги обеспечивали "клиентов" сфальсифицированными документами о рождении, браке или смерти, аттестатами и дипломами.

Пограничники принялись проверять полученную оперативную информацию. И в рамках уголовного производства во взаимодействии с сотрудниками 1 главного отдела 6 управления УВКР СБ Украины и ГУ НП во Львовской области при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова задокументировали изготовление и пересылку фигурантами поддельных документов, их сбыт и пересылку по территории Украины и за границу. Сфальсифицированные документы, в частности, использовались и для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу.

В рамках уголовного производства на днях в Киеве, Львове и Одессе было проведено 13 обысков. Выявлено и изъято более 270 печатей, голографические наклейки, пленка с голографическим изображением и более 11 000 бланков документов: дипломов учебных заведений, приложений к дипломам, свидетельств о рождении, свидетельств о браке, аттестатов о полном общем образовании и других документов.

Кроме того, во время обысков изъяли 2,5 килограмма золота в 10 слитках, почти 110 тысяч долларов США, 50 тысяч российских рублей, компьютерную технику, записную книжку, товарно-транспортные накладные, которые являются доказательствами преступной деятельности.

В настоящее время одному лицу (судя по опубликованным кадрам, речь идет о женщине) сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 358 (подделки документов, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой или по корыстным мотивам).

"Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг соучастников и лиц, которые воспользовались услугами преступников и приобрели поддельные документы", – добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, сколько жизней забрала река Тиса. Недавно на ее берегу было обнаружено тело еще одного мужчины.

Также сообщалось, что на Закарпатье пограничники спасли трех уклонистов. Они направлялись в Венгрию и застряли в ледяной Тисе.