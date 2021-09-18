Даже улыбнулась: в больнице пришла в себя женщина, пострадавшая при взрыве в Карпатах

Женщина по имени Марина, которая больше всех пострадала при взрыве в Карпатах, в пятницу, 17 сентября, пришла в себя. На данный момент она находится в больнице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее муж Орест Малыш. По его словам, Марина двигается всем телом и может шевелить рукой, которую "собрали" врачи.

Он написал, что супруга смогла открыть глаз, который уцелел после взрыва. Кроме того, она посмотрела на мужчину и даже улыбнулась. Малыш отметил, что у пострадавшей есть некоторые плохие анализы, но врачи работают над улучшением ее состояния.

Мужчина добавил, что Марина чувствует себя лучше, но расслабляться пока рано. Он отметил, что пострадавшие Лида, Надежда и Юлия тоже идут на поправку и мужественно переносят всю боль. Малыш поблагодарил всех неравнодушных за молитвы и финансовую помощь семье.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Закарпатье поход в горы для 12 туристов закончился страшной трагедией. Ночью, когда люди сели отдыхать у огня и готовились ко сну, раздался внезапный взрыв – он унес жизни двух мужчин. Еще четверо человек получили ранения, из них больше всего пострадала женщина по имени Марина.