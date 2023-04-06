Даже ''торт'' со свечами нашелся: украинские защитники показали, как поздравляли побратима с днем рождения. Видео

Украинские воины показали, как поздравили с днем рождения побратима на фронте под Бахмутом. Для воина смастерили импровизированный торт – "сникерс" со свечами.

Видео дня

Трогательное видео с передовой было опубликовано на странице "Мисливець за зорями" в Twitter. "День рождения побратима, где-то на передовых позициях под Бахмутом", – говорится в публикации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Судя по видеозаписи, именинника ожидал сюрприз, когда он поднялся из укрытия.

Побратимы поздравили его с днем рождения, а праздничный торт в полевых условиях заменил "сникерс".

Подарок дополнила упаковка влажных салфеток.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На 406-е сутки войны враг продолжает штурмовать Бахмут на Донетчине. По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении защитники отбили около 15 атак. Также горячими точками остаются Марьинка и Авдеевка.

– По словам военного эксперта Владислава Селезнева, ВСУ будут удерживать Бахмут до тех пор, пока будет работать "дорога жизни". Подробнее о ситуации читайте в эксклюзивном интервью.