Даже "торт" со свечами нашелся: украинские защитники показали, как поздравляли побратима с днем рождения. Видео
Украинские воины показали, как поздравили с днем рождения побратима на фронте под Бахмутом. Для воина смастерили импровизированный торт – "сникерс" со свечами.
Трогательное видео с передовой было опубликовано на странице "Мисливець за зорями" в Twitter. "День рождения побратима, где-то на передовых позициях под Бахмутом", – говорится в публикации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Судя по видеозаписи, именинника ожидал сюрприз, когда он поднялся из укрытия.
Побратимы поздравили его с днем рождения, а праздничный торт в полевых условиях заменил "сникерс".
Подарок дополнила упаковка влажных салфеток.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– На 406-е сутки войны враг продолжает штурмовать Бахмут на Донетчине. По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении защитники отбили около 15 атак. Также горячими точками остаются Марьинка и Авдеевка.
– По словам военного эксперта Владислава Селезнева, ВСУ будут удерживать Бахмут до тех пор, пока будет работать "дорога жизни". Подробнее о ситуации читайте в эксклюзивном интервью.
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