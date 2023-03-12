Блог | Александр Кирш: "Даже на западе страны все больше сторонников переговоров"

Иногда наши высокие должностные лица говорят о нарастающей опасности того, что уже даже на украинском западе всё чаще соглашаются с необходимостью переговоров с рф.

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Прежде всего отмечу, что подобные опасения чиновников связаны не с соцопросами, а с их личными впечатлениями типа "один дядя сказал". Но в таком случае мой совсем недавний опрос на сайте значительно точнее отражает настрой украинцев, а он отнюдь не переговорный. 3:463 — именно такое, когда я пишу этот пост, сложилось соотношение поддерживающих переговорную "ничью" Украины с мордором и тех, кто её отвергает. То есть переговорное настроение не набрало и двух третей от одного процента! И это не один дядя сказал, а почти полтысячи!

Кроме того, меня больно кольнуло слово "даже" в данном контексте. "Даже на западе" — стало быть, на юго-восток уже и вовсе махнули рукой, словно он как бы само собой мечтает обменять свои территории на мир и отдаться в оркостанское рабство. Я, конечно, аналитик диванный, но мой диван находится в Харькове, был он и весь в осколках, и мне на этом харьковском диване не очень приятно такое "даже", дескать — чего с них взять...

Украина не сдаётся, а Харьков это Украина. Не надо нас противопоставлять по географическому признаку. Мы едины — как никогда, и все вместе мы обязательно победим. Любые переговоры — только после полного освобождения, слава Украине!