На прошлой неделе, на подконтрольных оккупантам информационных ресурсах появилась информация о пропагандистском телевещательном проекте, с уже давно известным названием "Русский мир". Сегмент "доступных" телеканалов составят 20 федеральных каналов, 10 региональных и 9 каналов с развлекательным контентом.

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Конечно, такие "подарки" не будут доступны жителям Новгородской области, Тверской области, Забайкальскому краю, Республики Мордовии или Хакасии, где сегодня Интернет - это роскошь.. Бесплатное телевидение увидят только на оккупированных россией украинских землях, жители отдельных районов Донецкой, Луганской Запорожской и Херсонской областей. Ведь, воздействовать и доносить пропаганду "русского мира" жителям временно оккупированных территорий куда важнее помощи забытым регионам россии.

Забавно, что с начала российского вооруженного вторжения на суверенную украинскую землю, в действиях врага систематически прослеживаются факты подражания фашистской Германии во времена Второй мировой. Броско изучив биографии Геббельса и Гитлера, сопоставив исторические факты, доступные на сервисе википедии можно легко провести параллели фашистов с рашистами.

Как по мне, тому есть две причины: дефицит интеллекта и кому то из высших кругов российского политикума очень импонирует идеология нацизма.

Немножко истории: Йозеф Геббельс (министр пропаганды нацистской Германии), по приказу Гитлера, поручил создать стильный, доступный для массового производства радиоприёмник, чтобы транслировать нацистскую пропаганду в немецкие дома.В результате появился Volksempfänger ("народный приемник" или "народное радио"), который Геббельс представил на выставке в Берлине. Радио помогло нацистам прийти к власти и удерживать ее.