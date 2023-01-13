Давайте вместе согреем наших защитников: Бочкала объявил сбор средств на специальные грелки для бойцов

Война с российскими оккупантами продолжается, и украинские защитники нуждаются в нашей поддержке. В частности, сейчас есть настоятельная потребность в специальных грелках.

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На фронте идут кровопролитные бои, а на боевых позициях сейчас очень холодно: мороз до -16 градусов, да еще донимает сильный ветер. Поэтому у наших защитников много обморожений конечностей, об этом пишут журналисты и военные.

В боевых условиях трудно согреваться с помощью огня, и даже буржуйки не всегда могут пригодиться, ведь они не слишком мобильны. Помочь нашим бойцам согреться могут специальные грелки, которые можно легко носить с собой.

Военный корреспондент Роман Бочкала объявил сбор средств на грелки для рук и ног HAAGO, а также сухой военный душ SHOWER PACK.

"А давайте вместе сделаем добро! Как мы все умеем и согреем наших защитников", – призвал украинцев Бочкала.

Военкор поставил цель собрать:

1000 пар грелок для рук HAAGO

1000 пар стелек-грелок для ног HAAGO

1000 единиц сухого душа военного SHOWER PACK.

Описание:

На это нужно 120 тысяч грн.

Все, кто хочет помочь украинским защитникам, могут сделать это по реквизитам:

БАНКО: https://send.monobank.ua/jar/7yGFVHRYW8