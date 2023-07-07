'Давай займемся текстом': появилось интересное мобильное приложение по изучению украинского языка

Блоггерша из Крыма Наталья Мисюк и ИТ-специалист и музыкант Олег Новосад создали приложение для изучения украинского языка "Давай займемся текстом". Он помогает русскоязычным украинцам быстрее перейти на украинский в быту и работе, а носителям языка – сделать свой украинский более изысканным, выйти за рамки школьного учебника и овладеть меткими изречениями из всех регионов страны.

Видео дня

Автором проекта является, как она сама себя называет, крымская львовянка Наталья Мисюк. Идея у нее родилась, когда она переехала во Львов из Крыма и не понимала многих слов местного говора.

Наталья разрабатывает контент для приложения, а техническая составляющая – область ІТ-архитектора с 11-летним стажем Олега Новосада.

В приложении, играя в игры, можно учить новые для себя слова украинского языка. Он подходит всем – и тем, кто вообще не знает украинского, и тем, кто хорошо им владеет.

"Мы – крымская львовянка и IT-архитектор – разработали приложение таким образом, чтобы оно радовало и тех, кто только открывает для себя украинский, и тех, кто свободно им владеет. Каждый найдет для себя что-то привлекательное", – отметили авторы приложения.

С этим приложением вы сможете легко и просто изучать новые слова и их значения, получая при этом хорошее настроение и приобретая новые уровни своих знаний.

Мобильное приложение "Давай займемся текстом" победило в конкурсе стартапов и получило особый приз за социальный вклад. Оно бесплатное и доступно для Android и iOS.

Приложение находится на восьмом месте среди лучших приложений на украинском App Store.