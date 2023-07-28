Даты – это важно, но куда важнее содержание событий, которые за ними стоят: Рябыкин прокомментировал перенос праздников

Недавно православная церковь Украины сменила свой календарь и перенесла празднование многих больших праздников. У части населения это вызвало негодование. Однако, куда более важно содержание тех событий, которые стоят за этими датами, убежден советник заместителя руководителя Офиса президента Украины Алексей Рябыкин.

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Политик прокомментировал перенесение праздников в эфире UWN.

"Я хочу обратить внимание всех присутствующих, что на самом деле дать это важно, но куда более важно содержание тех событий, которые стоят за этими датами. Мы сегодня празднуем большой праздник, празднуем его благодаря нашим Вооруженным силам, нашему храброму народу. Поэтому я считаю, что все же этот праздник один из важнейших праздников нашей страны, нашего государства и вопрос, который он раньше, возможно, праздновался в другие даты, – это вопрос важный, но не настолько, насколько важно именно содержание этого события, этой даты и этого праздника", – отметил Рябыкин.

Политик подчеркнул: Украине нужно продолжать эту работу и нужно возвращать все то, что было у нас украдено. Нам нужно возвращать ту историю, которая была у нас украдена.

"Вспомним, как называется наша национальная денежная единица. Она называется гривна, - это уникальное название, нигде больше такого нет. Хочу сказать, что трезубец - наш национальный герб - является символом княжеских суток, он уникален и он нигде больше в мире не повторяется. Я хочу сказать, что город Киев - это столица Украины, но это мать всех городов, которые основали Киевские князья, поэтому я хочу сказать, что эта символика она глубока, давно связана с нами, с Украиной с тем народом, который здесь живет", - добавил он.