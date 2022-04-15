Дания предоставит украинцам статус временной защиты: как это работает
Будучи одной из стран Евросоюза, Дания предоставила свою помощь беженцам из Украины.
Дания — индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития. Доля промышленности в национальном доходе — более 40 %. Страна стоит на первом месте в мире по объёму внешнеторгового оборота на душу населения. Основные экспортные товары: продукция машиностроения, мясо и мясопродукты, молочные продукты, рыба, медикаменты, мебель.
Варианты въезда в страну:
Въезд в страну разрешен по биометрическому паспорту
Для тех, кто имеет паспорт старого образа – по гостевой визе, она выдается на границе
Гражданам без документов и с внутренним паспортом рекомендуется иметь сопровождающее лицо, проживающее в Дании при пересечении границы (Германия-Дания).
Сопровождающее лицо может временно поручиться за прибывшего и сообщить, что планирует его временное содержание.
Статус временной защиты:
Украинцы, приехавшие в Данию из-за войны, могут сразу получить вид на жительство, который позволяет:
Получать образование
Устраиваться на работу
Получать льготы
Нормативный акт предусматривает, что вид на жительство можно оформить на 2 года с возможностью продления. Более подробно можно узнать по ссылке.
Сайты для поиска жилья:
Въезд с животными разрешен. Все необходимые вакцины и прививки граждане получают при пересечении границы с ЕС.
Украинцам доступен бесплатный проезд на поездах DSB по всей стране. Также, Министерство транспорта Дании и местная ассоциация велосипедистов Cyklist Forbundet запустила инициативу, в рамках которой датчане могут подарить велосипеды беженцам из Украины. Чтобы получить велосипед нужно просто зайти на сайт и оставить заявку.
Чаты помощи:
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