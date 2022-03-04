Данилов о подвиге ВСУ: наши ребята держат это небо на своих руках, ценой жизни

Украинские воины, проявляя удивительное мужество и героизм, держат небо над Украиной, порой - ценой своей жизни. ВСУ и другие силовые подразделения нашей страны сейчас воюют с Россией не только за свою землю, но и за Европу.

Об этом сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире украинского телевидения, реагируя на отказ НАТО закрыть небо над Украиной и лишить тем самым РФ возможности использовать авиацию и бомбить мирные украинские города.

"Наши ребята сегодня держат это небо на своих руках, ценой жизни. Каждый день у нас гибнут люди, потому что не могут закрыть небо над Украиной. Но мы и это пройдем. Мы обязательно будем победителями в этой войне", - убежден секретарь СНБО.

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Он подчеркнул, что ему крайне жаль, что не все еще осознали, почему закрытое небо над нашей страной так важно и сколько жизней это могло бы спасти. И выразил убеждение, что в свое время тем, кто сегодня не смог принять это важное решение - будет стыдно.

Данилов также высказал благодарность всем тем странам, которые поддерживают Украину и помогают ей выстоять против российской агрессии.

"На самом деле мы сегодня воюем за всю Европу", – сказал секретарь СНБО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что генеральный секретарь Северноатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не закроет небо над Украиной. Такое решение было принято 4 марта на внеочередной встрече министров иностранных дел стран-членов Альянса. В НАТО убеждены, что защитив Украину с неба, они вступят в прямую конфронтацию с РФ, а воевать они с Россией не готовы.

По итогам встречи Столтенберг заявил, что в Украине не будет ни самолетов, ни сил НАТО.

При этом, по прогнозам генсека НАТО, в ближайшие дни в Украине ситуация обострится, будет много жертв.

Призывы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не дать Путину превратить Украину в Сирию, остались неуслышанными.