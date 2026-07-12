D.Solutions помог 14 предприятиям, созданным ветеранами, сэкономить более 2,3 млн грн на электроэнергии

Компания D.Solutions, входящая в Группу ДТЭК и работающая под брендом YASNO, помогла 14 ветеранским предприятиям снизить счета за электроэнергию в рамках своей грантовой программы.

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Об этом говорится в сообщении YASNO.

"YASNO завершила выплаты в рамках грантовой программы "Свет для ветеранского бизнеса". В течение шести месяцев 14 ветеранских предприятий из разных областей Украины получали компенсацию расходов на электроэнергию, а общая сумма поддержки составила более 2,3 млн грн", — говорится в нем.

Отмечается, что программа стартовала в 2025 году, и с декабря 2025 года победители программы в течение шести месяцев получали компенсацию счетов за электроэнергию в пределах 30 тыс. кВт·ч потребления. В зависимости от условий поставки отдельные предприятия смогли сэкономить более 370 тыс. грн.

В YASNO подчеркнули, что период действия грантовой программы совпал с одним из самых сложных отопительных сезонов с начала полномасштабной войны. Благодаря этому предприятия, принадлежащие ветеранам, смогли снизить финансовую нагрузку и увереннее пройти этот период.

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"Мы стремились к тому, чтобы эта программа стала не просто компенсацией счетов за электроэнергию, а реальной поддержкой для людей, которые после защиты страны продолжают работать ради её будущего. За каждым ветеранским бизнесом стоят рабочие места, развитие общин, ответственность и вера в то, что даже в самые сложные времена можно строить и двигаться вперед. Мы благодарны каждому участнику за стойкость и вклад в экономику страны. Для YASNO поддержка ветеранов не заканчивается этой программой. Мы уже работаем над новыми инициативами и расскажем о них совсем скоро", — отметил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.