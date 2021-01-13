На Волыне украинец умер после второго заражения COVID-19

В Волынской области в результате COVID-19 умер 51-летний мужчина, который повторно заразился коронавирусом.

Об этом на брифинге 13 января сообщила областной государственный санитарный врач Наталья Янко. Ее выступление транслировалось на Facebook-аккаунте Волынской ОГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что умерший был родом из Гороховского района. Первый раз новую инфекцию он подхватил в сентябре-2020. Повторное заражение коронавирусом у украинца диагностировали в декабре.

По словам Янко, зачастую повторный COVID-19 протекает в более тяжелой форме, чем при первичном инфицировании.

Санврач добавила, что по состоянию на 13 января в Волынской области обнаружили 16 случаев повторного заражения коронавирусом (в Луцке, Нововолынске, в Гороховском, Луцком, Ковельском, Рожищенском и Любешивском районах).

Полная запись брифинга:

Добавим: на Волыни за прошедшие сутки (12 января) зарегистрировали 143 новых случая COVID-19 и один летальный. За все время пандемии в области зафиксировали более 34,5 тысяч случаев коронавируса.

Данные на 13 января covid19.rnbo.gov.ua

Всего в Украине выявлено 1 130 839 случаев COVID-19. От него умерли 20 214 граждан, а 826 871 человек вылечился.

За 12 января коронавирусом в Киеве заразились 906 человек. В Киевской области зафиксировали 280 новых зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января от коронавируса в мире скончались 15 711 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 4 259.