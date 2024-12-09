COMINBANK отметил 31 год: праздник для детей в Музее 'Становление украинской нации'

В Музее "Становление украинской нации" состоялось мероприятие, посвященное Дню Святого Николая и 31-летию с момента основания COMINBANK.

Это событие стало новой замечательной страницей историко-просветительской миссии банка, которая была начата в прошлом году во время празднования юбилея финучреждения.

АО "КОМИНБАНК" положило начало историко-просветительской миссии к своему 30-летию, стремясь сохранять и популяризировать историческую правду и национальное наследие Украины. Эта инициатива является составной частью программы корпоративной социальной ответственности DOBROKOLO, которая направлена на системное благотворение, развитие корпоративного волонтерства, а также поддержку культурной идентичности и патриотического воспитания.

Праздник организовали в уникальном музее, где у школьников была возможность не только рассмотреть 100 фигур выдающихся исторических деятелей Украины, но и приобщиться к творческому мастер-классу, где изготовляли символические елочные украшения – избушку и птичку.

Во время занятия дети узнали о значении этих символов в культуре украинцев и их связи с ценностями нашего народа, которыми являются стремление к свободе, сохранение семейных традиций и любовь к родному краю. В зимние праздники эти теплые образы призваны напомнить о том, что даже в самые холодные дни всегда есть свет, который следует лелеять в сердце.

После мастер-класса к детям пришел Святой Николай, чтобы поздравить и порадовать сладкими подарками. Участники получили от Чудотворца не только сладости, но и искренние пожелания по осуществлению самых заветных мечтаний.

Образовательные интерактивные мероприятия для детей занимают особое место в деятельности банка. Каждый раз это увлекательные встречи, которые знакомят с историей, культурой и ценностями нашего народа в интересном и живом формате. Осенью COMINBANK получил престижную отраслевую премию Banker Awards 2024 как лидер просветительской деятельности в финансовой сфере.

Банк планирует и дальше воплощать инициативы, помогающие детям познавать национальное наследие и развивать творческие способности. Это дарит искренние эмоции.