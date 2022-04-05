CNN обвинили в распространении фейков роспропаганды о защитниках Мариуполя: опубликовано открытое письмо

"Состоялась очередная попытка дискредитировать боевое подразделение, которое на передовой держит Мариуполь. Медиа мирового уровня не должна распространять маразм путинских псов. Вся Украина ожидает извинения перед бойцами", — написал в своем Telegram-канале основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.

Также он призвал распространять письмо-обращение к CNN, которое подписало более 200 украинских политиков и бизнесменов. Полный текст документа на своей FB-странице обнародовал один из подписантов, бизнесмен, народный депутат IX созыва от "Батькивщины" Сергей Тарута.

"Как мариуполец особенно остро чувствую несправедливость из-за того, что даже в мировых СМИ, таких как CNN, находится место для российской пропаганды по "Азову", который в составе Национальной Гвардии Украины героически защищает Мариуполь", - отметил в своем посту нардеп.

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По мнению подписантов, авторы и аудитория CNN частично стали объектом токсичных дезинформационных атак Кремля. Россия сбрасывает бомбы на мирные украинские города с тем, чтобы остановить геноцид русскоязычных жителей неонацистами. Примером таких неонацистов российские власти называют полк Национальной Гвардии "Азов".

В письме приведены конкретные примеры искажения информации. В частности, сознательная неразбериха между полком Национальной гвардии "Азов" и партией Национальный корпус, ложь относительно финансирования полка "Азов" олигархами и т.д.

"Мы имеем дело не со случайными неточностями, а с умелыми дезинформационными нарративами, которые бьют по наиболее болезненным точкам Запада с целью ослабить военную и политическую помощь Украине". Мы призываем CNN принести извинения военным и снять с сайта колонку, содержащую грубые передергивания", — подчеркивают подписанты.

Напомним, что, начиная с 24 февраля, международные СМИ периодически публикуют материалы, сознательно очерняющие украинских защитников, в том числе и воинов полка "Азов".