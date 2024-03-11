Cитуация с Коломойским вызывает тревогу о соблюдении прав человека, – адвокат Манделблит

Бизнесмен Игорь Коломойский содержится в киевской тюрьме уже более шести месяцев как подозреваемый, и эта ситуация вызывает тревогу по поводу соблюдения прав человека и надлежащей правовой процедуры в украинских судах.

Об этом пишет в своей колонке УНИАН пишет Авихай Манделблит, профессор юриспруденции, адвокат, бывший генеральный прокурор Израиля.

По мнению правозащитника, Коломойский находится под стражей по подозрению в совершении различных экономических преступлений для нужд следствия, без принятия решения о предъявлении обвинения, в связи с отсутствием достаточной доказательной базы для принятия такого решения в настоящее время. По его словам, столь долгое содержание под стражей в этом деле противоречит судебным практикам в развитых демократических странах.

"Аресты не могут осуществляться исключительно с целью расследования, а должны основываться на ощутимой опасности или подозрении в бегстве", — пишет Манделблит и добавляет, что, например, "в Германии и Франции руководящие принципы Европейского суда по правам человека требуют наличия весомых доказательств вины даже на начальных этапах расследования, отмечая принцип презумпции невиновности и пропорциональности . Содержание под стражей в Израиле, особенно по делам об экономических преступлениях, рассматривается как крайняя мера, которая не должна использоваться как основной инструмент расследования".

Анализ дела, как отмечает Авихай Манделблит, дал понять, что сумма залога, установленная судом, чрезвычайно завышена до такой степени, что при таких условиях практически равна отказу в увольнении.

"Де-факто это решение судов в Украине арестовать господина Коломойского на очень длительный срок без суда и следствия. Израильская судебная практика, равно как и Восьмая поправка к американской Конституции и другие демократические правовые системы, запрещает чрезмерный залог, препятствующий освобождению. залог фактически служит целям незаконного содержания под стражей, нарушая право подозреваемого на свободу и презумпцию невиновности.Установление астрономически высокого залога более чем в 60 миллионов долларов является фактическим содержанием под стражей под прикрытием нереальных условий залога. является неконституционным", – говорится в колонке.

В своем заключении, он заключает, что решение о содержании господина Коломойского под стражей для расследования экономических подозрений в течение 6 месяцев (и продления ареста еще на 60 дней) принято украинскими судами, крайне необоснованным: "По моему мнению, такое решение не могло быть принято ни в какой другой демократической правовой системе, которая уважает права человека и надлежащую правовую процедуру, особенно презумпцию невиновности".

Напомним, 27 февраля Шевченковский районный суд Киева уменьшил размер залога Игорю Коломойскому до 2,4 млрд грн. Впрочем, оставил его под стражей еще два месяца.

Авихай Манделблит, защитник Игоря Коломойского в уголовном производстве, которое расследуется Бюро экономической безопасности Украины.