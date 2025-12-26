'Чтобы сорвать планы кремлевским чертям': Порошенко передал военным еще шесть 'Ай-Петри' для защиты критической инфраструктуры

Петр Порошенко передал шесть комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри" подразделениям Сил обороны. Всего с начала проекта украинские военные уже получили более двух с половиной сотен таких установок.

О "рождественских подарках" для защитников Порошенко рассказал в соцсетях.

"Три из них будут работать в составе 12 армейского корпуса, который защищает небо Киева и отражает российские атаки. Два "Ай-Петри" получает 241 бригада ТрО. И еще один комплекс, производство которого профинансировала община Гайсина, отправляется в нашу родную 59-ю бригаду", – сообщил Порошенко.

"Кремлевский черт не знает ни праздников, ни пауз, поэтому и мы не имеем права на отдых. Даже в эти светлые дни российские ракеты и "Шахеды" продолжают лететь на украинские города. Они целят в жилые многоэтажки, бьют по объектам критической инфраструктуры с единственной целью: убивать и уничтожать украинцев. Чтобы сорвать эти планы, мы обязаны усиливать противовоздушную оборону", – убежден пятый президент.

"Наша команда работает день и ночь, не теряя ни одного часа. Мы делаем все возможное, чтобы линию фронта и наши города прикрывало как можно больше комплексов "Ай-Петри". Надеюсь, что эти комплексы помогут уберечь критическую инфраструктуру от вражеских ударов, а главное – сохранить жизни украинцев", – пишет Порошенко.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

В состав каждого комплекса входит само средство ПДТР, пикап, зарядная станция, генератор и необходимая электроника. "Это кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. А мы наладили серийное производство", – сообщал ранее Порошенко.

Всего с начала проекта войска уже получили более двух с половиной сотен установок.