Я періодично дивлюсь "Дурнєв дивиться сторіс zомбі" (доречі як автор слова "пігдогі" вже треба його якось вивести в роялті для ЗСУ, Дурнєва це не стосується) і мене досі харить це все "я нє голосовал за Путіна, чєго ето ко мнє такоє в мірє отношеніє?"

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Та блд.

Чхати вже на те, голосували ви чи ні за Путіна. Чхати на всіх цих "явнєпалітікі". Є росіянє які воюють за Україну, є росіянє які допомагають Україні, є росіянє які виступають за підтримку України, і ім за це прилітає, вони за це сідають по тюрьмам, проти них починають репресії, вони втрачають все але не сидять рівно на дупі.

Все.

Інші – н*,12х.

Колись був такий відомий комік Чарлі Чаплін, який зробив маленькі вуса під носом дуже відомими. На них по світу була мода.

Але зараз ці вуса якби некомільфо, бо іх носив Гітлер.

Ось для світа ви і є таке ж некомільфо. Якби і немає нічого шовіністичного, але краще нах, бо неприємна аналогія. Вона неприємна після Маріуполя та Бучі. Після розстрілів полонених. Після радощів коли ракети прилітали в житлові будівлі.

Це як імʼя Адольф, яке теж будо дуже поширене.

Зараз не дуже.

Більш того, якщо ви зайдете в той же Вац ап чи Сигнал, та спробуєте знайти по цьому імені гіфку наприклад, то не знайдете. Цензура. Некомільфо. Харам. Неприємні аналогії.

Зараз ви такий же харам, як вуса Гітлера чи імʼя Адольф. Вже рік пройшов, а ви цього досі не зрозуміли. Вас просто цензурує більшість світу.