Что выгоднее: одна большая пицца или две средние? Ответ математиков удивит

Покупать одну большую пиццу оказалось выгоднее, чем две средних. Математические рассчеты показали, что ее площадь оказалась больше.

Ответ на вопрос, который беспокоит многих покупателей при выборе знаменитого итальянского блюда, дало издание Primer. По словам журналистов, большая пицца всегда выгоднее, ведь это связано с математической природой площади кругов.

Когда увеличивается ширина пиццы – это фактически увеличивает ее размер в геометрической прогрессии. В качестве примера можно сравнить 16-дюймовую большую пиццу и 8-дюймовую. Кажется, что она просто вдвое больше, но на самом деле ее площадь в 4 раза превышает маленькую пиццу.

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Поначалу такое утверждение воспринимается скептически, но это можно просто проверить благодаря математическим расчетам. Сравним одну большую 18-дюймовую пиццу с двумя средними 12-дюймовыми.

Если вы помните школьные уроки, то формула для площади круга равна πr², где r — радиус пиццы (т.е. половина диаметра, являющаяся ее размером).

12/2 = 6 6×6=36 36xπ = 113,1 дюйма² x 2 = 226,2 дюйма²

18/2=9 9×9=81 81xπ = 254,5 дюймов²

Цифры не могут лгать, именно это доказывает, что покупать одну большую пиццу значительно выгоднее двух средних. Еще один факт, говорящий в пользу этого утверждения – корочка. Обычно соотношение корки к общему размеру одинаково, независимо от размера пиццы. Это означает, что две средние пиццы имеют меньшую площадь без корки, чем одна большая.

Также в США было проведено исследование, где было проанализировано более 3,5 тысяч пиццерий, доказавшее, что по соотношению цена/квадратный дюйм, всегда выгоднее покупать большую пиццу. Оказалось, что практически за одни и те же деньги клиент получает больше пиццы, если выбирает большое предложение. Выбирая средние или малые пиццы – покупатель переплачивал за меньшую площадь пищи.

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