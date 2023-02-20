Что важно знать при устройстве на работу: советы, как не попасть в руки мошенников

Чтобы не попасть в руки мошенников при устройстве на работу, необходимо провести "расследование", что из себя представляет организация с желанной вакансией. Также нужно быть бдительным касательно персональных данных и финансовых предложений.

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Так, Федеральная торговая комиссия США (FTC) выпустила памятку с советами для соискателей. В ней рассказывается, на что стоит обратить внимание при поиске работы и как уберечь себя от лишних трат и нервов, сообщает Bestlifeonline.

FTC советует в первую очередь не соглашаться на работу без предварительного собеседования.

Как распознать мошеннические объявления о вакансиях

"Мошенники рекламируют вакансии так же, как это делают законные работодатели — в интернете (в объявлениях, на сайтах по трудоустройству и в социальных сетях), в газетах, а иногда и на телевидении и радио. Они обещают вам работу, но им нужны ваши деньги и ваша личная информация", — предупреждает Федеральная торговая комиссия США.

Именно поэтому в FTC призвали никогда не соглашаться на работу, если вы не прошли собеседование.

"Мошенники могут сказать, что их нет в городе, что они слишком заняты, или у них есть другое оправдание, чтобы не разговаривать с вами по телефону или лично", – добавили в FTC. Вы всегда имеете право запросить собеседование.

Персональные данные

Если при поиске работы вас просят предоставить информацию о вашем банковском счете, это также следует рассматривать как тревожный сигнал.

Законные компании не будут требовать эту информацию, пока вы не примете предложение о работе и не оформите ваши трудовые отношения официально.

Заплатить за материалы?

Никогда не соглашайтесь отправить деньги с карты или заплатить наличкой якобы за материалы или расходники. В таком случае вы рискуете остаться и без работы, и без денег.

Отметим, эксперты советуют поискать название компании или человека, который вас нанимает, в интернете. Также стоит посмотреть все возможные отзывы.

Если работодатель обещает высокую оплату за небольшую работу – это также распространенный признак мошенничества.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники пытались украсть у украинцев деньги, рассылая SMS-уведомления от имени компании EVA, которая занимается продажей косметики и бытовой химии. В сообщениях аферисты указывали якобы выигрыши и денежные вознаграждения от магазина.

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