Что важно знать при устройстве на работу: советы, как не попасть в руки мошенников
Чтобы не попасть в руки мошенников при устройстве на работу, необходимо провести "расследование", что из себя представляет организация с желанной вакансией. Также нужно быть бдительным касательно персональных данных и финансовых предложений.
Так, Федеральная торговая комиссия США (FTC) выпустила памятку с советами для соискателей. В ней рассказывается, на что стоит обратить внимание при поиске работы и как уберечь себя от лишних трат и нервов, сообщает Bestlifeonline.
FTC советует в первую очередь не соглашаться на работу без предварительного собеседования.
Как распознать мошеннические объявления о вакансиях
"Мошенники рекламируют вакансии так же, как это делают законные работодатели — в интернете (в объявлениях, на сайтах по трудоустройству и в социальных сетях), в газетах, а иногда и на телевидении и радио. Они обещают вам работу, но им нужны ваши деньги и ваша личная информация", — предупреждает Федеральная торговая комиссия США.
Именно поэтому в FTC призвали никогда не соглашаться на работу, если вы не прошли собеседование.
"Мошенники могут сказать, что их нет в городе, что они слишком заняты, или у них есть другое оправдание, чтобы не разговаривать с вами по телефону или лично", – добавили в FTC. Вы всегда имеете право запросить собеседование.
Персональные данные
Если при поиске работы вас просят предоставить информацию о вашем банковском счете, это также следует рассматривать как тревожный сигнал.
Законные компании не будут требовать эту информацию, пока вы не примете предложение о работе и не оформите ваши трудовые отношения официально.
Заплатить за материалы?
Никогда не соглашайтесь отправить деньги с карты или заплатить наличкой якобы за материалы или расходники. В таком случае вы рискуете остаться и без работы, и без денег.
Отметим, эксперты советуют поискать название компании или человека, который вас нанимает, в интернете. Также стоит посмотреть все возможные отзывы.
Если работодатель обещает высокую оплату за небольшую работу – это также распространенный признак мошенничества.
Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники пытались украсть у украинцев деньги, рассылая SMS-уведомления от имени компании EVA, которая занимается продажей косметики и бытовой химии. В сообщениях аферисты указывали якобы выигрыши и денежные вознаграждения от магазина.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.