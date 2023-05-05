"Что в тылу оккупантов? Там горит!" В ГНСУ показали, как украинская аэроразведка "охотится" на захватчиков. Видео
Защитники Украины продолжают пресекать попытки российских оккупантов продвигаться на фронте. Они наносят четкие удары по вражеской армии, чем наносят значительные потери захватчикам.
В Государственной пограничной службе Украины показали, как украинская аэроразведка "охотится" на захватчиков. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.
"Что в тылу оккупантов? Там горит! Работает аэроразведка ГПСУ", – говорится в сообщении.
В частности, наши защитники совершают полеты на десятки километров в тыл, где занимаются обнаружением и уничтожением врага. Есть в арсенале пограничников и тяжелые дроны, которые несут несколько килограммовых боеприпасов и беспощадно делают оккупантам больно.
Пограничник на псевдо "Бариста" уточнил, как осуществляется планирование миссии.
"Осуществляем планирование миссии, маршрута, где назначаем места разведки, осуществление фотосъемки, после чего БпЛА фотографирует и возвращается в расположение на базу. Далее алгоритм такой: мы осуществляем дешифровку фотографий, где обозначаются обнаруженные цели, техника или личный состав, определяются координаты и подаются Силам обороны, которые уже принимают те или иные меры по устранению или поражению выявленных сил", – рассказал пограничник на псевдо "Бариста".
Кроме того, пограничник на псевдо "Фанат" уточнил, что наиболее распространенными целями является живая сила противника, а также вражеская техника.
Напомним, артиллеристы 95-й десантно-штурмовой бригады разбили наголову грузовик "Урал", боевую машину десанта и внедорожник из БК оккупантов. Техника подвозила провизию оккупантам, но наши бойцы оставили врага и без еды, и без грузовика.
Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины редкие образцы своего вооружения. В этот раз защитники Украины легко сожгли новый российский танк Т-90 "Прорыв".
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