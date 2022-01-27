'Что ты наделал?': в сеть попало видео задержания солдата, расстрелявшего сослуживцев в Днепре

В сети появилось видео задержания нацгвардейца Артемия Рябчука, который рано утром 27 января расстрелял на "Южмаше" в Днепре своих сослуживцев. На кадрах видно, как првоохранители кричат "Стоять!" и надевают наручники на задержанного.

Видео было снято нагрудной камерой одного из полицейских и опубликовано в Telegram "Подслушано Одесса". Злоумышленник лег на землю по требованию полицейских и не сопротивлялся, когда на него надевали наручники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Что же ты наделал?" – сказал Рябчуку полицейский.

Видео дня

Напомним: трагедия произошла на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре около четырех утра во время выдачи оружия. В результате инцидента погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения. В городе ввели полицейскую операцию "Сирена". По тревоге был поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии. На место происшествия срочно выехал командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан.

От места совершения преступления до места, в котором задержан стрелок, более 20 километров пути. Ранее сообщалось, что после совершенного он ловил попутку у завода "Южмаш". В сеть попало видео с автомобильного регистратора.

Как сообщал OBOZREVATEL: