Что такое 'фанаберия': значение угадать трудно

Украинский язык богат колоритными словами, которые порой сложно понять без толкового словаря. Одним из таких слов есть "фанаберия". Это слово имеет несколько значений и его употребление зависит от контекста.

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Однако в целом оно описывает человеческие странности или чрезмерную спесь. Согласно "Словарю украинского языка", слово "фанаберия" имеет два основных значения :

Неуместная гордость, надменность, кичливость. Например, такое значение использует писатель Иван Нечуй-Левицкий: "Сын молодой, набрался немного фанаберии от дворянских детей в школе...". Бессмысленный или немотивированный поступок, прихоть или странность. В этом смысле слово встречается в произведениях Михаила Стельмаха: "Но мужчине не первичны эти бабские фанаберии".

Слово "фанаберия" употребляется как существительное женского рода и имеет формы для единственного и множественного числа, что следует учитывать в письменной и устной речи. Исследование таких слов помогает лучше понимать не только язык, но и культурные особенности.

Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" в своем TikTok отметила, что это слово редкостное и его значение следующее: "Это неуместная гордость и надменность".

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