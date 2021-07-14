Так, друзья, сегодня будет интересный пост на давно задуманную тему — о так называемом "евроремонте", который хоть и потерял свою привлекательность в последние годы — но ещё и тут и там местами встречается на пост-советских широтах. "Евроремонтом" (который стал мега-популярен примерно в начале нулевых), в Украине Беларуси и России называют выпендрёжный безвкусный интерьер, сделанный при участии большого количества уродливых гипсокартонных конструкций, бессмысленного и беспощадного количества точечных светильников а также со странными сочетаниями цветов, фактур и материалов.

Что самое интересное — на настоящий евроремонт (то есть на то, как ремонтируют квартиры в Европе) это убожество не похоже совершенно. Я побывал в большинстве европейских столиц, где чаще всего снимал обычные квартиры — и такого гипсокартонно-вырвиглазного уродства не видел ни разу. Более того, я ни разу не видел ничего подобного в Европе и просто в процессе изучения арендных квартир — никакого "евроремонта" в Европе не существует. Общеевропейский стиль жилья действительно есть — но он не имеет ничего общего с совковым "евроремонтом", и о нём я расскажу в конце поста, пишет Максим Мирович в Facebook.

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Итак, в сегодняшнем посте — большой рассказ о совковом евроремонте. Запасайтесь попкорном.

Откуда взялся "евроремонт"?

Для начала немного расскажу о том, откуда вообще взялся евроремонт и как его делают. В первые годы после распада совка, где-то в 1991-1995 годах немного "поднявшиеся" люди тратились больше на товары первой необходимости, которых не существовало в свободной продаже в СССР. Бывшие советские граждане с жадностью скупали "варёнки" и джинсовые куртки, яркие привезенные из турции маечки, кроссовки на липучках, а также всевозможные шубы, дублёнки и прочую дребедень. Кто был побогаче — покупали автомобили. Хорошо помню, как в начале девяностых годов в газетных объявлениях появился целый авторынок, а также куча объявлений в стиле "самая лучшая одежда из Турции и Китая" — всё это разметалось истосковавшимися по потреблению людям.

Несколько позже, где-то к концу девяностых годов в стране начал формироваться рынок строительных материалов — которого не существовало в СССР. В СССР "ремонты" заключались в основном в бесконечной переклейке обоев и белении потолка — а здесь вдруг появилось всё и сразу. Двери, плинтусы, гипсокартон, лампочки и прочее подобное — всё стало доступно абсолютно свободно и в любом количестве. Но при этом никакой культуры того, как всё это использовать — не было, так как в СССР не существовало культуры нормального ремонта помещения и в целом культуры нормального интерьера. Советская "культура" — это поднимание ног повыше во славу Родины балеринами в телевизоре, а бытовая культура в СССР находилась в зачаточном состоянии.

Ситуация была чем-то похожа на ту, когда малокультурный и при этом сильно голодный человек попадает на "шведский стол" в пятизвёздочный отель. Что он сделает? Правильно, будет есть всё и сразу — заедая арбуз солёными огурцами и запивая рыбу молочным коктейлем. Что он заработает в итоге? Только расстройство желудка. Именно на такой живот, в который напихали всё и сразу, больше всего и похоже большинство "евроремонтов". Делали такие ремонты как правило бригады строителей, у которых нередко были договорённости с местным магазином стройматериалов — где в итоге клиент покупал всё и сразу и всего побольше. Дизайн и стиль разрабатывался по принципу "чем ярче и страннее — тем лучше", о комфортности пребывания в таком помещении никто не думал. Ну а ушлые строители убеждали клиентов, что именно это и есть евроремонт, и именно так живут большинство богатых европейцев.

Основные признаки "евроремонта".

Знаете, что в этом всём самое смешное? Что в погоне за "невероятной оригинальностью интерьера" все квартиры с "евроремонтом" стали выглядеть абсолютно одинаково. Одной фразой стиль "совковый евроремонт" можно охарактеризовать так — "колхозный гламур, созданный человеком без культуры для того, чтобы по деревенской иерархии пустить пыль в глаза и произвести впечатление". Все формы, материалы, архитектурные и дизайнерские решение "евроремонта" подчинены этой идее. Ещё один важный принцип "евроремонта" — "не быть, а казаться". Пластмассовые подоконники "под мрамор", картонные двери с покрытием "под дуб", ламинат с рисунком "под французский паркет" — в "евроремонте" всё старается выглядеть как то, чем оно не является. Ну а ниже мы немного подробнее пройдёмся по основным признакам "евроремонта".

1. Потолок. Потолк делается как можно сложнее и выпендрёжнее — на нём делаются всевозможные изгибы и загогулины из измученного гипсокартона. Загогулины бывают таких странных форм — что им позавидует даже дом Гауди в Барселоне. Старая красивая лепнина (в дореволюционных домах либо сталинках) отчаянно сбивается — вместо неё возводится многоступенчатое нечто странной формы. В гипсокартонный потолок монтируется множество точечных светильников, которые зажжённые все и сразу — производят на бывшего советского человека невероятное впечатление.

Вторая ипостась евро-отремонтированного потолка — натяжная дерьмовая плёнка, гордо именуемая "подвесным потолком". Плевать, что эта плёнка мерзко выглядит и трясётся как студень от малейшего колебания — бывший советский человек соглашается на неё без всяких колебаний. Что интересно — если такому человеку достанется сталинка с относительно высоким потолком и красивой оригинальной лепниной — то он с хмурым упорством всё равно понизит потолок "подвесным" до привычных с детства 2,5 метра и будет жить со студнем над головой.

2. Двери. Старые красивые двери из дерева мастерами "евроремонта" безжалостно выбрасываются. Вместо тщательной реставрации наиболее уместных по стилю старинных дверей (в сталинках либо дореволюционных квартирах) — бывшие совки предпочитают выдрать всё с мясом и установить либо дешевые картонные двери, либо что-то из дерева, что абсолютно не сочетается со стилем дома и лет через 10 безнадёжно устареет. Ну а старые оригинальные двери выглядели бы отлично и через сотню лет. В новые двери часто ставятся дверные ручки странных и диких форм — эти невозможные загогулины гордо демонстрируются гостям как "дизайн".

Другая крайность бывших совков в процессе "евроремонта" — стремление полностью избавится от дверей — которые (как им кажется) "скрадывают пространство". Чаще всего дверей лишается кухня — превращаясь из отдельного помещения в какой-то оборудованный закуток, запахи готовящейся пищи из кухни пропитывают висящую в прихожей одежду и мягкую мебель в гостиной — но на такие мелочи внимание не обращается.

3. Стены. Вместо того, чтобы просто выровнять стены, немного разбогатевший создатель "евроремонта" предпочитает сносить их вовсе — делая из и так скромной двухкомнатной сталинки "студию". После сносе стены между кухней и комнатой хозяин вдруг с удивлением обнаруживает, что места стало не больше, а меньше — пространство без стен стало казаться маленьким, так как изменилась "внутренняя карта квартиры" в голове — если раньше из комнаты в кухню нужно было долго идти, то сейчас всё стало близким и мелким. Вместо снесённых стен принято также городить гипсокартонные арки с встроенными светильниками. Края арки редко бывают красивыми — чаще всего видно всё её гипсокартоновое убожество — но хозяев квартиры это не пугает.

Обои для стен по правилам "евроремонта" выбираются самые вырвиглазные и страшные. Делается это не специально — просто хозяевам очень нравятся вот те большие красные розы на белом фоне. И вот эти полосочки. И вот та распечатка ночного Парижа — в итоге покупается всё и сразу — и квартира начинает напоминать что-то странное.

4. Пол. Как правило, вся фантазия и деньги создателя евроремонта уходят на создание гипсокартонного потолка невероятной сложности и переработку стен — а пол делается уже по остаточному принципу. Как правило, на пол покупается самый дешевый ламинат — который укладывается на часто ещё неплохой старый паркет (который можно было бы отреставрировать). В особо запущенных случаях покупается ковролин — который прибивается к полу под плинтусом — как это делают в больших офисах.

Иногда полы в прихожей и коридорах выкладываются кафельной плиткой — такое решение бывшие совки обычно подсматривают в турецких и египетских отелях, и очень радуются такому решению, вставая холодным ноябрьским утром голыми ногами на этот пол.

5. Окна и балконы. Окна и балконы также ремонтируются по остаточному принципу — покупаются самые дешёвые пластиковые окна из рыхлого желтоватого профиля, а балкон — обязательно стеклится (даже в историческом здании), всячески утепляется и выкладывается изнутри сайдингом или вагонкой. На балкон укладываются остатки "евроремонта" — планки дешевого плинтуса, банки с засохшей краской и шпатлевкой, уголки для стен — которые хранятся там в пыли от 10-15 лет и более.

6. Мебель. Когда после "евроремонта" уже совсем не остаётся денег, хозяевами квартиры покупается дешёвая и страшная мебель — которая, однако, как нельзя лучше гармонирует с получившимся интерьером. "По случаю" покупаются огромные слоноподобные кожаные диваны и кресла, стеклянные столы странных форм, крайне неприятные для тела металлические стулья странных форм, дешёвая кухня из ДСП, а стены украшаются репродукциями Парижа и Нью-Йорка из ближайшего строительного супермаркета.

Как выглядят квартиры в Европе на самом деле.

Ну а теперь давайте посмотрим, как выглядят квартиры в Европе на самом деле. Я жил в большинстве европейских столиц по много недель и могу выделить общие принципы отношения европейцев к квартирам и домам. Эти принципе общие и для Западной, и для Восточной Европы (которая ещё вчера была совком). Итак — вот они:

Твоя квартира — это часть дома и улицы. Для бывшего советского человека "моё" заканчивается за порогом квартиры — как правило, никого не заботит, как выглядит подъезд, двор и сам дом снаружи. Происходит так потому, что в СССР ничего (в том числе "бесплатные" квартиры) не принадлежало людям. Совсем не так обстоит дело в Европе — там Граждане ощущают, что и подъезд, и дом, и улица — принадлежат им и являются частью истории города.

Исходя из этого выбирается и стиль ремонта. Никто не будет в квартире панельного дома постройки 1970-х годов городить лепнину а-ля барокко — в ней сделают ремонт в духе модернизма XX века, с лёгкой яркой мебелью и воздушным открытым пространством. Именно так выглядит большинство квартир в реновированых домах бывшего Восточного Берлина. В доме постройки начала XX века либо 1950-х годов (с лепниной и филёнчатыми дверями) никто не будет делать "хайтек" — а постарается подчеркнуть старый красивый стиль. Так это делают, например, в Праге, Хельсинки да и во всех других европейских городах.

Старое с историей — лучше нового. Простая истина, недоступная многим бывшим советским гражданам по ряду причин. Старые красивые филёнчатые двери — лучше любого новодела и будут актуальными даже через 100 лет — так как оригинальны и относятся к истории дома. Это же касается и окон, если есть возможность — то в старом здании в Европе их обязательно сохраняют. К примеру, в доме в Берлине где я однажды жил — менять окна на пластиковые можно было только со двора, а с главного фасада были только родные старинные окна. В Европе никто никогда не собьёт старую лепнину с потолков, заменив её на страшный гипсокартон или подвесной студень. Кстати, э правило относится не только к дверям, окнам и потолкам, но и к мебели — если у вас есть старинная мебель ваших предков, то она намного лучше любых поделок из "Икеи", которые не имеют истории.

Фото: Instagram minimal.wohen

Натуральное лучше искусственного. Европеец никогда не выбросит старый паркет или доску, чтобы заменить его на ламинат. Оригинальный пол в старой квартире бережно восстановится, в крайнем случае — заменится на такой же по качеству и стилю. Жить в квартире с натуральными материалами намного приятнее, чем с искусственными.

Фото: Instagram scandinavian.interior

Главное в помещении — человек. Именно поэтому вы никогда не увидите в европейских квартирах вырвиглазных обоев с огромными цветами, не увидите на стенах гигантских коврищ с восточными узорами — стены в Европе красят в белый, светло-бежевый или светло-серый цвет, и главным в помещении является не мебель, не гипсокартонные чудеса на потолке, не огромные диваны-слонопотамы — а человек.

Именно поэтому квартиры в Европе выглядят одновременно просто, стильно и очень уютно:

Ну а в комментариях напишите — как вы относитесь к Евроремонту? Делали его у себя или, может быть, планируете сделать? Как вам вообще такой стиль?

Расскажите, интересно)

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