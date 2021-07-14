Что такое "евроремонт" и почему его нет в Европе

Максим Мирович
Максим Мирович
Общество / Мнения
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Что такое 'евроремонт' и почему его нет в Европе

Так, друзья, сегодня будет интересный пост на давно задуманную тему — о так называемом "евроремонте", который хоть и потерял свою привлекательность в последние годы — но ещё и тут и там местами встречается на пост-советских широтах. "Евроремонтом" (который стал мега-популярен примерно в начале нулевых), в Украине Беларуси и России называют выпендрёжный безвкусный интерьер, сделанный при участии большого количества уродливых гипсокартонных конструкций, бессмысленного и беспощадного количества точечных светильников а также со странными сочетаниями цветов, фактур и материалов.

Что самое интересное — на настоящий евроремонт (то есть на то, как ремонтируют квартиры в Европе) это убожество не похоже совершенно. Я побывал в большинстве европейских столиц, где чаще всего снимал обычные квартиры — и такого гипсокартонно-вырвиглазного уродства не видел ни разу. Более того, я ни разу не видел ничего подобного в Европе и просто в процессе изучения арендных квартир — никакого "евроремонта" в Европе не существует. Общеевропейский стиль жилья действительно есть — но он не имеет ничего общего с совковым "евроремонтом", и о нём я расскажу в конце поста, пишет Максим Мирович в Facebook.

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Итак, в сегодняшнем посте — большой рассказ о совковом евроремонте. Запасайтесь попкорном.

Откуда взялся "евроремонт"?

Для начала немного расскажу о том, откуда вообще взялся евроремонт и как его делают. В первые годы после распада совка, где-то в 1991-1995 годах немного "поднявшиеся" люди тратились больше на товары первой необходимости, которых не существовало в свободной продаже в СССР. Бывшие советские граждане с жадностью скупали "варёнки" и джинсовые куртки, яркие привезенные из турции маечки, кроссовки на липучках, а также всевозможные шубы, дублёнки и прочую дребедень. Кто был побогаче — покупали автомобили. Хорошо помню, как в начале девяностых годов в газетных объявлениях появился целый авторынок, а также куча объявлений в стиле "самая лучшая одежда из Турции и Китая" — всё это разметалось истосковавшимися по потреблению людям.

Несколько позже, где-то к концу девяностых годов в стране начал формироваться рынок строительных материалов — которого не существовало в СССР. В СССР "ремонты" заключались в основном в бесконечной переклейке обоев и белении потолка — а здесь вдруг появилось всё и сразу. Двери, плинтусы, гипсокартон, лампочки и прочее подобное — всё стало доступно абсолютно свободно и в любом количестве. Но при этом никакой культуры того, как всё это использовать — не было, так как в СССР не существовало культуры нормального ремонта помещения и в целом культуры нормального интерьера. Советская "культура" — это поднимание ног повыше во славу Родины балеринами в телевизоре, а бытовая культура в СССР находилась в зачаточном состоянии.

Ситуация была чем-то похожа на ту, когда малокультурный и при этом сильно голодный человек попадает на "шведский стол" в пятизвёздочный отель. Что он сделает? Правильно, будет есть всё и сразу — заедая арбуз солёными огурцами и запивая рыбу молочным коктейлем. Что он заработает в итоге? Только расстройство желудка. Именно на такой живот, в который напихали всё и сразу, больше всего и похоже большинство "евроремонтов". Делали такие ремонты как правило бригады строителей, у которых нередко были договорённости с местным магазином стройматериалов — где в итоге клиент покупал всё и сразу и всего побольше. Дизайн и стиль разрабатывался по принципу "чем ярче и страннее — тем лучше", о комфортности пребывания в таком помещении никто не думал. Ну а ушлые строители убеждали клиентов, что именно это и есть евроремонт, и именно так живут большинство богатых европейцев.

Основные признаки "евроремонта".

Знаете, что в этом всём самое смешное? Что в погоне за "невероятной оригинальностью интерьера" все квартиры с "евроремонтом" стали выглядеть абсолютно одинаково. Одной фразой стиль "совковый евроремонт" можно охарактеризовать так — "колхозный гламур, созданный человеком без культуры для того, чтобы по деревенской иерархии пустить пыль в глаза и произвести впечатление". Все формы, материалы, архитектурные и дизайнерские решение "евроремонта" подчинены этой идее. Ещё один важный принцип "евроремонта" — "не быть, а казаться". Пластмассовые подоконники "под мрамор", картонные двери с покрытием "под дуб", ламинат с рисунком "под французский паркет" — в "евроремонте" всё старается выглядеть как то, чем оно не является. Ну а ниже мы немного подробнее пройдёмся по основным признакам "евроремонта".

1. Потолок. Потолк делается как можно сложнее и выпендрёжнее — на нём делаются всевозможные изгибы и загогулины из измученного гипсокартона. Загогулины бывают таких странных форм — что им позавидует даже дом Гауди в Барселоне. Старая красивая лепнина (в дореволюционных домах либо сталинках) отчаянно сбивается — вместо неё возводится многоступенчатое нечто странной формы. В гипсокартонный потолок монтируется множество точечных светильников, которые зажжённые все и сразу — производят на бывшего советского человека невероятное впечатление.

Вторая ипостась евро-отремонтированного потолка — натяжная дерьмовая плёнка, гордо именуемая "подвесным потолком". Плевать, что эта плёнка мерзко выглядит и трясётся как студень от малейшего колебания — бывший советский человек соглашается на неё без всяких колебаний. Что интересно — если такому человеку достанется сталинка с относительно высоким потолком и красивой оригинальной лепниной — то он с хмурым упорством всё равно понизит потолок "подвесным" до привычных с детства 2,5 метра и будет жить со студнем над головой.

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2. Двери. Старые красивые двери из дерева мастерами "евроремонта" безжалостно выбрасываются. Вместо тщательной реставрации наиболее уместных по стилю старинных дверей (в сталинках либо дореволюционных квартирах) — бывшие совки предпочитают выдрать всё с мясом и установить либо дешевые картонные двери, либо что-то из дерева, что абсолютно не сочетается со стилем дома и лет через 10 безнадёжно устареет. Ну а старые оригинальные двери выглядели бы отлично и через сотню лет. В новые двери часто ставятся дверные ручки странных и диких форм — эти невозможные загогулины гордо демонстрируются гостям как "дизайн".

Другая крайность бывших совков в процессе "евроремонта" — стремление полностью избавится от дверей — которые (как им кажется) "скрадывают пространство". Чаще всего дверей лишается кухня — превращаясь из отдельного помещения в какой-то оборудованный закуток, запахи готовящейся пищи из кухни пропитывают висящую в прихожей одежду и мягкую мебель в гостиной — но на такие мелочи внимание не обращается.

Что такое "евроремонт" и почему его нет в Европе

3. Стены. Вместо того, чтобы просто выровнять стены, немного разбогатевший создатель "евроремонта" предпочитает сносить их вовсе — делая из и так скромной двухкомнатной сталинки "студию". После сносе стены между кухней и комнатой хозяин вдруг с удивлением обнаруживает, что места стало не больше, а меньше — пространство без стен стало казаться маленьким, так как изменилась "внутренняя карта квартиры" в голове — если раньше из комнаты в кухню нужно было долго идти, то сейчас всё стало близким и мелким. Вместо снесённых стен принято также городить гипсокартонные арки с встроенными светильниками. Края арки редко бывают красивыми — чаще всего видно всё её гипсокартоновое убожество — но хозяев квартиры это не пугает.

Обои для стен по правилам "евроремонта" выбираются самые вырвиглазные и страшные. Делается это не специально — просто хозяевам очень нравятся вот те большие красные розы на белом фоне. И вот эти полосочки. И вот та распечатка ночного Парижа — в итоге покупается всё и сразу — и квартира начинает напоминать что-то странное.

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4. Пол. Как правило, вся фантазия и деньги создателя евроремонта уходят на создание гипсокартонного потолка невероятной сложности и переработку стен — а пол делается уже по остаточному принципу. Как правило, на пол покупается самый дешевый ламинат — который укладывается на часто ещё неплохой старый паркет (который можно было бы отреставрировать). В особо запущенных случаях покупается ковролин — который прибивается к полу под плинтусом — как это делают в больших офисах.

Иногда полы в прихожей и коридорах выкладываются кафельной плиткой — такое решение бывшие совки обычно подсматривают в турецких и египетских отелях, и очень радуются такому решению, вставая холодным ноябрьским утром голыми ногами на этот пол.

Что такое "евроремонт" и почему его нет в Европе

5. Окна и балконы. Окна и балконы также ремонтируются по остаточному принципу — покупаются самые дешёвые пластиковые окна из рыхлого желтоватого профиля, а балкон — обязательно стеклится (даже в историческом здании), всячески утепляется и выкладывается изнутри сайдингом или вагонкой. На балкон укладываются остатки "евроремонта" — планки дешевого плинтуса, банки с засохшей краской и шпатлевкой, уголки для стен — которые хранятся там в пыли от 10-15 лет и более.

Что такое "евроремонт" и почему его нет в Европе

6. Мебель. Когда после "евроремонта" уже совсем не остаётся денег, хозяевами квартиры покупается дешёвая и страшная мебель — которая, однако, как нельзя лучше гармонирует с получившимся интерьером. "По случаю" покупаются огромные слоноподобные кожаные диваны и кресла, стеклянные столы странных форм, крайне неприятные для тела металлические стулья странных форм, дешёвая кухня из ДСП, а стены украшаются репродукциями Парижа и Нью-Йорка из ближайшего строительного супермаркета.

Что такое "евроремонт" и почему его нет в Европе

Как выглядят квартиры в Европе на самом деле.

Ну а теперь давайте посмотрим, как выглядят квартиры в Европе на самом деле. Я жил в большинстве европейских столиц по много недель и могу выделить общие принципы отношения европейцев к квартирам и домам. Эти принципе общие и для Западной, и для Восточной Европы (которая ещё вчера была совком). Итак — вот они:

Твоя квартира — это часть дома и улицы. Для бывшего советского человека "моё" заканчивается за порогом квартиры — как правило, никого не заботит, как выглядит подъезд, двор и сам дом снаружи. Происходит так потому, что в СССР ничего (в том числе "бесплатные" квартиры) не принадлежало людям. Совсем не так обстоит дело в Европе — там Граждане ощущают, что и подъезд, и дом, и улица — принадлежат им и являются частью истории города.

Исходя из этого выбирается и стиль ремонта. Никто не будет в квартире панельного дома постройки 1970-х годов городить лепнину а-ля барокко — в ней сделают ремонт в духе модернизма XX века, с лёгкой яркой мебелью и воздушным открытым пространством. Именно так выглядит большинство квартир в реновированых домах бывшего Восточного Берлина. В доме постройки начала XX века либо 1950-х годов (с лепниной и филёнчатыми дверями) никто не будет делать "хайтек" — а постарается подчеркнуть старый красивый стиль. Так это делают, например, в Праге, Хельсинки да и во всех других европейских городах.

Что такое "евроремонт" и почему его нет в Европе

Старое с историей — лучше нового. Простая истина, недоступная многим бывшим советским гражданам по ряду причин. Старые красивые филёнчатые двери — лучше любого новодела и будут актуальными даже через 100 лет — так как оригинальны и относятся к истории дома. Это же касается и окон, если есть возможность — то в старом здании в Европе их обязательно сохраняют. К примеру, в доме в Берлине где я однажды жил — менять окна на пластиковые можно было только со двора, а с главного фасада были только родные старинные окна. В Европе никто никогда не собьёт старую лепнину с потолков, заменив её на страшный гипсокартон или подвесной студень. Кстати, э правило относится не только к дверям, окнам и потолкам, но и к мебели — если у вас есть старинная мебель ваших предков, то она намного лучше любых поделок из "Икеи", которые не имеют истории.

Что такое "евроремонт" и почему его нет в Европе

Фото: Instagram minimal.wohen

Натуральное лучше искусственного. Европеец никогда не выбросит старый паркет или доску, чтобы заменить его на ламинат. Оригинальный пол в старой квартире бережно восстановится, в крайнем случае — заменится на такой же по качеству и стилю. Жить в квартире с натуральными материалами намного приятнее, чем с искусственными.

Что такое "евроремонт" и почему его нет в Европе

Фото: Instagram scandinavian.interior

Главное в помещении — человек. Именно поэтому вы никогда не увидите в европейских квартирах вырвиглазных обоев с огромными цветами, не увидите на стенах гигантских коврищ с восточными узорами — стены в Европе красят в белый, светло-бежевый или светло-серый цвет, и главным в помещении является не мебель, не гипсокартонные чудеса на потолке, не огромные диваны-слонопотамы — а человек.

Именно поэтому квартиры в Европе выглядят одновременно просто, стильно и очень уютно:

Что такое "евроремонт" и почему его нет в Европе

Ну а в комментариях напишите — как вы относитесь к Евроремонту? Делали его у себя или, может быть, планируете сделать? Как вам вообще такой стиль?

Расскажите, интересно)

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Источник:mirovich.media
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