Что такое День Галентина: как возник интересный праздник

День Галентина или Галентины – неофициальный праздник, который отмечается 13 февраля, в канун Дня влюбленных. Его придумали сценаристы популярного американского сериала "Парки и зоны отдыха" ("Parks and Recreation") в 2010 году. В сериале Лесли Ноуп, которую играет Эми Полер, организовала день для празднования дружбы между женщинами, независимо от их семейного или романтического статуса.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает о происхождении названия и традициях интересного праздника. Фактически это аналог Дня Валентина, но посвященный не любви, а дружбе.

Что такое День Галентина

Распространению этой традиции способствовали создатели и поклонники сериала "Парки и зоны отдыха". Не последнюю роль играют и соцсети, в которых распространяются интересные тренды. В одном из эпизодов 2010 года героиня Лесли Ноуп рассказала, что каждое 13 февраля они с подругами проводят время вместе без семей, партнеров и детей, просто чтобы отпраздновать дружбу.

Термин "Галантина" представляет собой смешение английского слова "gal" (неформальное обращение и форма слова "девушка") и словосочетание "St Valentine's Day" ("День Святого Валентина"). Таким образом, этот день отражает любовь к друзьям.

Традиции праздника

День Галентина – это совсем не день одиночек, не любящих традиции 14 февраля. Это просто напоминание о важности дружбы.

Если смотреть на первоисточник, то в сериале герои устраивали дружеские посиделки. Однако любой вид празднования уместен. Можно вместе с подругами сходить в ресторан на ужин, посетить спа-салон, устроить вечер кино или девичник.

Несмотря на то, что День Галентина более распространен среди девушек, каждый может присоединиться к празднованию, ведь у дружбы нет половых, культурных, возрастных или других ограничений.

Ранее OBOZ.UA публиковал романтические поздравления и открытки ко Дню влюбленных.

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