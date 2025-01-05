Что ставят на стол на Крещенский Святвечер: украинские традиции

Крещенский Святвечер, который отмечается 18 января, имеет особое значение в украинской культуре. Это второй сочельник после Рождества, известный также как Голодная кутья.

Видео дня

Основной акцент этого дня делается на духовном очищении и строгом посте. До первой звезды верующие не едят и соблюдают молитву. После появления звезды начинается праздничный ужин, являющийся символом духовного обновления и единства семьи.

Блюда на столе должны быть постными, а их количество нечетным, имеющим глубокое символическое значение. Главным блюдом остается кутья, которую готовят из зерен, меда, орехов и мака. Праздничный ужин дополняют компот и другие традиционные блюда.

Что готовят на Крещенский Святвечер

На Крещенский стол обычно подают до семи или более постных блюд. Вот самые распространенные из них:

Голодная кутья – символ духовного очищения.

Узвар – напиток из сушеных фруктов, символизирующий сладость жизни.

Постный борщ с ушками – легкое и питательное блюдо.

Гречневые блины и песни голубцы.

Вареники с картофелем или капустой.

Грибная подлива и салаты, такие как винегрет или свекла с черносливом.

Запеченные яблоки

Пышки

Кисель.

На Крещенский Светвечер в Украине традиционно выполняли обряд изгнания кутьи. От дома к дому хозяева ходили с макогоном или стреляли из ружья, что символизировало изгнание нищеты. Другим важным ритуалом было окропление дома святой водой, которое освящали в церквях и храмах.

Дети также участвовали в этом обряде, выбивая палками порог дома и крича:ли "Іди, кутя, з покуття, а узвар — на базар. А паляниці — лишайтеся на полиці".

Как приготовить голодную кутью

Голодная кутья — это символическое блюдо, которое готовят накануне Крещения в день строгого церковного поста. Этот ужин скромнее рождественского или щедрого. На стол ставят только песни, однако их количество необязательно должно быть равно двенадцати, как это заведено на Сочельник.

Для голодной кутьи зерно варят на воде и подслащивают медом. К блюду по желанию добавляют компот, изюм, орехи, мак или сухофрукты. Эти ингредиенты символизируют обилие, здоровье и благополучие.

Пошаговый рецепт голодной кутьи

Ингредиенты:

Пшеница – 1 ст.

Вода - 2-3 ст.

Масло растительное – 1 ст. л.

Мак - 100 г

Изюм – 100 г (по желанию)

Орехи – 100 г (по желанию)

Мед - 2-3 ст. л.

Как готовить

Промойте пшеницу и замочите в холодной воде на несколько часов или на ночь. Сварите пшеницу, добавив щепотку соли и ложку растительного масла. Запарьте мак: промойте его, поставьте на небольшой огонь и перемешивайте, пока он не высохнет и не станет светло-серым. Перетрите мак в блендере, кофемолке или макитре. Добавьте в пшеницу перетертый мак, измельченные орехи, изюм и мед. Регулируйте плотность водой или компотом. Перемешайте готовую кутью и подавайте на праздничный стол.

Обрядовый хлеб

Во многих регионах пекли специальный обрядовый хлеб. Его считали защитой дома от проблем. Хозяин обходил с ним все постройки, а перед трапезой каждый член семьи съедал кусочек, чтобы обеспечить благосостояние.

На следующий день, 6 января, после освящения воды, можно употреблять скоромные блюда. Хозяйки стремятся накрыть стол как можно лучше. В меню входят борщ, голубцы, вареники с мясом, колбасы, запеченное мясо и рыба. Такой обед символизирует завершение Рождественского поста.

День Крещения Господня завершает новогодне-рождественский цикл и несет в себе идею духовного перерождения. Праздничные традиции напоминают о евангельском событии – крещении Иисуса в водах Иордана. Этот обряд стал символом очищения души и обновления.

Что нельзя делать в Крещенский Светвечер

Согласно традициям, в этот день не следует ссориться, работать слишком тяжело или отказывать в помощи. Верования свидетельствуют, что небо в это время открывается и молитвы становятся особенно действенными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как просто приготовить вкусную кутью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.