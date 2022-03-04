Что сделать при радиационной аварии. Советы эндокринолога

Мария Шевчук
Общество
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Что сделать при радиационной аварии. Советы эндокринолога
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Врач эндокринолог высшей квалификационной категории доктор медицинских наук Каминский Алексей дал советы украинцам, что делать при радиационной аварии.

Советы эндокринолога:

1. Подготовить щитовидную железу заранее. Для этого принимать профилактически препараты йода в профилактических дозах 150 мкг – 200 мкг – микрограмм! (ЙоСен, Йодомарин или подобные) ежедневно после еды 1 раз в день в постоянном режиме. Это полезно и безопасно для всех. Этого достаточно для взрослых, чтобы сделать невозможным "голодную" щитовидную железу, которая могла бы больше захватить радиоактивного йода. Чем дольше это делать, тем эффективнее. Это и профилактика заболеваний щитовидной железы, поддержка интеллекта и т.д. Превышать дозу нельзя!

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2. При возникновении радиационной аварии по команде дают специальные таблетки с большой дозой йода 125-130 мг – миллиграмм (это в 1000 раз больше, чем микрограммы!), единовременно для лиц в возрасте 12-40-45 лет. Они противопоказаны тем, кто имеет заболевания щитовидной железы (узловой зоб, гипотиреоз, гипертиреоз (тиреотоксикоз), аутоиммунный тиреоидит). Заменой специальных таблеток может быть (однократно):

• спиртовой раствор йода 5% – 44 капли;

• раствор Люголя – 22 капель.

Они принимают на полстакана молока или воды. Лучшее молоко.

Замена (капли) до 12 лет и после 45 лет не используется! При аллергии, аритмии, заболеваниях почек не использовать!