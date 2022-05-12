Что покупают украинцы в Dnipro-M этой весной

Люди продолжают обновлять инструменты, ведь дачные и садовые работы никто не отменял даже в такое непростое время. Делимся топом садовых товаров этой весны.

Военные продолжают приближать нашу победу, мастера – восстанавливать разрушения, а дачники – подготавливать сад и огород к новому сезону. Ведь в этом году как никогда важен хороший урожай даже на небольшом участке земли.

Популярные категории стали немного другими, да и не все инструменты теперь используют в те же целях, что и в мирное время, но топ инструментов для дачника остается неизменным. Делимся популярным выбором покупателей Dnipro-M этой весны.

Этот инструмент – многофункционален и незаменим для сезонных задач в саду и на придомовом участке. В ассортименте Dnipro-M – большой выбор электро- и бензопил для бытового и профессионального использования. Есть как легкие дачные модели для обрезки веток, распиловки стволов, заготовки бревен, несложных ремонтных задач, так и более мощные и функциональные – для строительства из бруса, производства изделий из древесины, кровельных работ, частого использования на больших участках.

Например, бензопила DSG-45H подходит для небольшого домашнего хозяйства на 5-10 соток, а электропила DSE-24DS – самая мощная модель в линейке Dnipro-M, – универсальна для многих садовых и строительных задач. Кстати, при покупке этих моделей 150 гривен от стоимости передаются в копилку благотворительного проекта "Инструменты для защитников Украины".

Не уступают в популярности триммеры для сада, которые помогают в уходе за газоном и придомовым участком. С их помощью проще удалять траву возле изгородей, садовых дорожек, вокруг деревьев и т.д. Электрические триммеры подходят для небольших участков и придомового использования, например, Dnipro-M 120S благодаря двум типам режущих насадок (3Т нож и полуавтоматическая катушка) позволяет быстро скосить траву, вне зависимости от ее густоты.

Бензиновые триммеры (мотокосы) – автономные и более маневренные, – справляются с покосом травы разного типа. Например, Dnipro-M 43 – вариант для садовых участков площадью до 2000 м2, универсальный для покоса травы, кустарников, сорняков, газонов, заготовки сена в небольших масштабах. Для коммунальных и лесных хозяйств подойдет Dnipro-M 52.

Не забывают дачники и про защиту растений от возбудителей болезней и насекомых-вредителей, которая является важным этапом ухода за весенним садом. Для этого они выбирают опрыскиватели, облегчающие процесс обработки: позволяют точно рассчитать дозировку растворов, равномерно распределяют их по поверхности растения, опрыскивают труднодоступные места. В ассортименте Dnipro-M – ручные, аккумуляторные и бензиновые модели. Оптимальный вариант для участков площадью до 1 Га – аккумуляторные, например, Dnipro-M 16M, которая может работать на одном заряде до трех часов без перерыва. Этот товар также участвует в благотворительном сборе для защитников.

Еще один популярный вид оборудования для сада и придомового участка. С помощью мини мойки можно очищать транспортные средства, фасады, плитку, садовые дорожки, бассейны, инструменты, различные поверхности и даже поливать сад. Мы предлагаем модели, которые справляются с загрязнением различной сложности. Например, PW-14B (2021) очищает от загрязнений средней сложности, а PW-16B (2021) – от коррозии и сильных загрязнений, подходит для продолжительного использования и мытья больших площадей.

Не обойтись на даче или в частном доме без арсенала качественного ручного инструмента для обработки земли, уборки, обрезки деревьев и кустарников, ухода за растениями. Дачники приобретают садовые секаторы и пилы, лопаты, топоры.

Dnipro-M продолжает работать над тем, чтобы украинцы могли приобрести все необходимое для ухода за садом и огородом. Ищите идеальный инструмент на сайте Dnipro-M или в салонах мастерства в вашем городе. Участвуйте в благотворительных инициативах бренда – отстроим Украину вместе!