Что означает диалектное слово 'зобува': догадаются не все

Диалектные слова в украинском языке имеют важную культурную и лингвистическую ценность. Эти лексемы формировались на основе исторических, социальных, культурных и бытовых особенностей. Использование автентичных слов помогает сохранять традиции, фольклор, обычаи и уникальные черты каждого региона. Они являются частью народной культуры и помогают передавать богатство языка, что важно для сохранения исторической памяти.

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Среди довольно редких и малоизвестных слов встречается и "зобува". OBOZ.UA рассказывает о значении колоритного слова.

"Зобува" – это старинное украинское слово, которое используется для обозначения обуви.

"Зобувой" называют изготовленные из кожи, резины, парусины и некоторых других материалов изделия, обычно на твердой подошве. Традиционно его используют в значении мужской обуви.

В современном украинском языке это слово практически не встречается, но его можно часто увидеть в художественных произведениях, в частности, в народных песнях или в литературе, которая воспроизводит народную лексику и быт прошлых времен.

Чаще это диалектное слово можно услышать во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Языковеды говорят, что в регионах, где встречается слово зобува, распространен гуцульский диалект, особенностями которого является видоизмененное звучание некоторых фонем.

Примеры употребления:

Ладна була у Остапа зобува, в такій і до Києва легко дійти.

Курбала довго вовтузився на кухні, хекаючи, скидав одіж, взуття, переодягаючись у чисте хатнє (Олесь Досвітній)

"Де то ти, Грицю, таку зобуву знайшов? Невже у місті так ходять?", - дивувалася бабця, дивлячись на онукові модні черевики.

Наличие диалектов не отрицает, а только подтверждает существование общенародного языка. OBOZ.UA рассказывал, какие украинские диалектные слова имеют неожиданное значение.

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