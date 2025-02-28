Что нужно сделать 28 февраля: астропрогноз на последний день зимы

В пятницу, 28 февраля, длится первый день лунного цикла. Луна и Солнце одновременно находятся в знаке Рыб.

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Каким будет такой день, рассказала эксклюзивно для OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала не засиживаться и провести его в движении.

"Этот день прекрасно подходит для путешествий, для поездок, переездов. А потому используйте этот день именно для движения: смените территории, если вы живете в одном месте, просто путешествуйте по своему городу, поезжайте в новые части города, где вы еще не были, посетите какие-то новые места", – сказала астролог.

По словам Иситы Гая эта пятница поможет в расширении сознания, кругозора. "И очень важно не засиживаться дома в этот день, поэтому используйте энергию в этот день именно для движения, для перемещения", – посоветовала она.

Из практик, которые могут быть полезны в последний день зимы, астролог посоветовала очищение. "Очень хорошо очищает соль. Вы можете намазаться солью и смыть ее под душем, полностью очищая свое тело или принять ванну с солью", – посоветовала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака – кто почувствует ностальгию, а на кого свалится целая куча работы.

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