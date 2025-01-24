Что нужно сделать 24 января: астропрогноз

В пятницу, 24 января, длится 25 лунный день. Луна перешла в знак Стрельца, а солнце находится в Водолее.

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Астрологи утверждают, что пятница является днем Венеры и способствует, в частности, разным практикам красоты, в то время как суеверия наоборот – не советуют в этот день стричь волосы, особенно пожилым людям. Сориентироваться в этих противоречиях эксклюзивно для OBOZ.UA помогла астролог и нумеролог Исита Гая.

"Пятница соответствует энергии Венеры, 24-е – это шестерка, это также энергия Венеры, то есть снова энергия красоты и творчества", – объяснила Исита Гая. Поэтому в этот день она посоветовала заняться творчеством. "Украсьте свой дом. Вы можете купить цветы в этот день – подарить их себе, подарить близким, вы можете украсить цветами в горшках ваш дом, вы можете высадить цветы, вы можете купить какие-то элементы дизайна к вашей квартире или вашему дому", – посоветовала астролог. По ее словам, украшая сегодня свой дом, вы украшаете свою жизнь.

Она также посоветовала практику, связанную с цветами, которая может принести в жизнь положительные вещи, такие как любовь или успех. "Вы можете высадить зернышко горшок и сказать, что это зернышко моей любви, или зернышко моих денег, или зернышко моего успеха, и каждый день поливать. И когда вы поливаете, говорить: "Я подпитываю свою любовь", свой успех или свои деньги. "Я подпитываю своей любовью своим вниманием и это прорастает в моей жизни". И вы будете видеть, как физически растение прорастает и эта энергия также прорастает в вашей реальности", – сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 24 января – кому судьба принесет романтику, а кого ждет много работы.

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