Что изменилось в процедуре усыновления в Украине: открыта регистрация на онлайн-тренинг от Фонда Рината Ахметова
Процедура усыновления в Украине постоянно меняется, особенно в условиях военного положения. Участникам процесса важно следить за изменениями в законодательстве, чтобы обеспечить законность, прозрачность и эффективность усыновления, защитить права ребенка и усыновителей. Фонд Рината Ахметова приглашает принять участие в практическом тренинге "Актуальные законодательные изменения в процедуре усыновления".
Регистрация открыта по ссылке.
Тренинг состоится в четверг, 26 сентября 2024, с 14:00 до 16:00, на платформе Teams. Мероприятие организует программа Фонда Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".
Спикером мероприятия станет Людмила Волынец, аналитика, кандидат политических наук, заслуженная работница социальной сферы.
На онлайн-тренинге будут рассматриваться следующие ключевые вопросы:
1. Когда начинается путь ребенка к усыновлению.
2. Соотношение права ребенка быть усыновленным и возможности взрослого усыновить.
3. Как могут ограничиваться возможности взрослого в усыновлении ребенка.
4. Согласие ребенка на усыновление: формальность или ответственный этап подготовки к попаданию в новую семью.
Мероприятие будет полезно всем, кто интересуется вопросами усыновления, в частности для потенциальных усыновителей, специалистов служб по делам детей и центров социальных служб, юристов и представителей государственных органов.
Следите за анонсами дальнейших тренингов и вебинаров программы по ссылке.