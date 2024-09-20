Что изменилось в процедуре усыновления в Украине: открыта регистрация на онлайн-тренинг от Фонда Рината Ахметова

Процедура усыновления в Украине постоянно меняется, особенно в условиях военного положения. Участникам процесса важно следить за изменениями в законодательстве, чтобы обеспечить законность, прозрачность и эффективность усыновления, защитить права ребенка и усыновителей. Фонд Рината Ахметова приглашает принять участие в практическом тренинге "Актуальные законодательные изменения в процедуре усыновления".

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Регистрация открыта по ссылке.

Тренинг состоится в четверг, 26 сентября 2024, с 14:00 до 16:00, на платформе Teams. Мероприятие организует программа Фонда Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".

Спикером мероприятия станет Людмила Волынец, аналитика, кандидат политических наук, заслуженная работница социальной сферы.

На онлайн-тренинге будут рассматриваться следующие ключевые вопросы:

1. Когда начинается путь ребенка к усыновлению.

2. Соотношение права ребенка быть усыновленным и возможности взрослого усыновить.

3. Как могут ограничиваться возможности взрослого в усыновлении ребенка.

4. Согласие ребенка на усыновление: формальность или ответственный этап подготовки к попаданию в новую семью.

Мероприятие будет полезно всем, кто интересуется вопросами усыновления, в частности для потенциальных усыновителей, специалистов служб по делам детей и центров социальных служб, юристов и представителей государственных органов.

Следите за анонсами дальнейших тренингов и вебинаров программы по ссылке.