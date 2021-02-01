Сексуальне насильство над дітьми – проблема набагато ближча до кожного із нас, ніж може здаватися.

Адже за даними Ради Європи, кожна 5-та дитина страждає від сексуального насильства, а кожна 3-тя – ніколи нікому про це не розкаже! 80% злочинців - це знайомі дитині люди. Наприклад, родичі, сусіди, тренери.

Вчителі, вихователі, інші близькі до дитини люди можуть помітити насильство, але часто не знають, куди і як звертатися за допомогою.

Якщо Ви вихователь/вчитель/близька дитині особа, і підозрюєте, що дитина потерпає від сексуального насильства, точно не можна мовчати.

Що робити, якщо ви підозрюєте вчинення насильства над дитиною?

Поспілкуватись з дитиною, спробувати обережно дізнатися, що трапилося (заздалегідь рекомендуємо проконсультуватись з компетентним у таких справах психологом, або ж зі шкільним психологом).

Якщо у Вас не виникає підозри щодо здійснення насильства батьками (а насильство здійснює хтось з родичів чи близьких до дитини осіб), повідомте батьків і обов’язково проконтролюйте, що батьки вжили всіх необхідних заходів, щоб припинити насильство.

У разі, коли сексуальне насильство над дитиною, на вашу думку, здійснюється батьками, зверніться до поліції (Вашого територіального округу) з заявою про кримінальне правопорушення. Працівники поліції зобов’язані зареєструвати Ваше звернення та видати Вам спеціальний талон, що засвідчує одержання відповідної інформації від Вас.

Також зверніться до Служби у справах дітей вашого району та повідомте заявою про Ваші підозри. Відповідно до Вашого звернення уповноважений працівник разом з представниками поліції зобов’язані здійснити виїзд та провести бесіду з підозрюваною особою. У разі виявлення загрози для дитини у зв’язку з її проживанням разом із кривдником, дитину тимчасово вилучають з родини.

Пам’ятайте: дитина ніколи не винна в тому, що відбувається з нею (на відміну від дорослого), і часом саме Ви – єдина людина, яка їй може допомогти!

Додатково

Проєкт захисту дітей від сексуального насильства реалізується МБО "Служба порятунку дітей" за ініціативи уповноваженого Президента України з прав дитини. В межах проєкту розроблений інформаційний сайт для батьків та вчителів, www.savechild.com.ua, де можна знайти більше інформації щодо захисту дітей.

Мультфільми можна знайти на Youtube-каналі організації https://www.youtube.com/playlist?list=PLYKwCFkp9hFgbhRYI6uLYEOBB6MmiwjX-

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.