За трагічними подіями війни російської орди країни-терориста військового злочинця Путіна проти України якось все більше забувається сумновідома партія гнид, зрадників і колаборантів.

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І я НЕ ЛИШЕ про депутатів із ОПЗЖ.

Це і про так звану "Другую Украину" Медведчука,

це і про підмосковний уряд у вигнанні Януковича-Азарова,

це і про тих московських попів та решту чортів, які заробляють на життя своїм публічним УКРАЇНОЖЕРСТВОМ!

Бо, як відомо, війну розпочала і веде путінська Росія, але допомогли її підготувати саме зрадники і колаборанти, який Симон Петлюра називав "УКРАЇНСЬКИМИ ГНИДАМИ".

Щодо посадовців-колаборантів і депутатів заборонених проросійських партій мусять діяти приписи відповідних статтей 111, 111-1, 111-2 Кримінального кодексу про державну зраду, колабораціонізм та пособництво державі-агресору.

Йдеться про кримінальні вироки за антиукраїнську діяльність та позбавлення мандатів і право обіймати посади.

Нагадаю, що досі народними депутатами залишаються більш як 30 осіб із партії Медведчука-Путіна і біля 4 тисяч депутатів місцевих рад від заборонених партій Медведчука, Сальдо, Шарія…

Щодо інших публічних осіб, які вели і досі тишком-нишком займаються своєю чорною українофобською справою.

Тут потрібно невідкладно ввести відповідальність за українофобію, яка нарешті отримала своє правове визначення у Законі "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки".

І звісно варто вже давно провести кадрове очищення воюючої України від кумів і знаних світоглядних соратників табачників-медведчуків на посадах суддів, прокурорів чи ректорів…

Якщо цього не зробити, то знову справа гнид і зрадників брюховецьких-галаганів-медведчуків-табачників-януковичів… відродиться, як це вже неодноразова було в нашій історії!

Тож сподіваємося, що так не станеться, а буде, як сподівався і вірив наш Тарас ШЕВЧЕНКО:

"ДІЛА ДОБРИХ ОНОВЛЯТЬСЯ,

ДІЛА ЗЛИХ ЗАГИНУТЬ".