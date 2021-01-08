Есть у американцев одно полезное качество, которое уже не раз спасало США. Интересы Америки – превыше всего. И вся государственная машина действует исключительно из соображений национальной безопасности. Именно в этом рашистские имперцы постоянно обвиняют США, приводя это как некое доказательство искусственности и неискренности американской демократии. Достаточно вспомнить истерики по закону "Патриот", который существенно увеличил полномочия АНБ после терактов 11 сентября. Что только по этому поводу ни говорили на "Россия тудей". Но американская демократия поэтому и существует, что способна не считать законодательное крючкотворство, когда речь идет о выживании нации.

Далее текст на языке оригинала.

Один з найпоказовіших прикладів того, як держава на всіх рівнях здатна реагувати на загрози – це кейс Бхагвана Шрі Раджніша, більш відомого нам як Ошо. У 80-х роках група послідовників гуру захопили містечко в штаті Орегон, просто вигравши вибори. Звісно, мала місце маніпуляція демократичними процедурами. Блаженні масово придбали нерухомість, а з нею і право голосу в населеному пункті, де до їхнього нашестя проживало 40 людей. Тож отримати електоральну більшість було справою техніки.

Після того, як сектанти обрали свого мера і свою місцеву раду, вони змінили назву міста на честь вчителя і замахнулися на владу у штаті. Справа в тому, що за законом штату Орегон, якщо людина мешкає в ньому 2 тижні, вона має право голосу. Великий привіт лобістам закону про спрощення зміни електоральної прописки, який ми побачили в дії на нещодавніх місцевих виборах! Так от, користуючись точно таким же законом, авантюристи завезли в штат величезну кількість безхатченків зі всієї Америки, щоб ті проголосували за їх гуру на керівництво штату Огайо. Для цього використовувалися рекрути, безплатні автобуси і обіцянки дармової їжі та трьох кухлів пива за обіцянку проголосувати. Брали ветеранів, маргіналів, яким промови про клятих капіталістів заходили простіше всього.

Коли їх задум відкрився, генеральний прокурор штату припинив дію закону саме для цього конкретного випадку. Скільки тоді було виття про фашизм і диктатуру! Але американська демократія має бути захищена, в тому числі, і від власної недосконалості. Після того, як необхідність в бомжах відпала, сектанти припинили їх годувати і просто вивезли до сусідніх міст. Це спричинило сплеск злочинності, що теж мало повпливати на результати голосування за керівництво штату. І тут сталося диво. Місцеві мешканці мобілізувалися і пішли на виборці дільниці, щоб зірвати захоплення. Зрештою в 1985 році гуру спіймали і депортували з Америки, а його секта припинила існування в Сполучених Штатах. Згодом маленьке містечко, з якого все почалося, теж було звільнене та переіменоване.

Вся ця історія розповідається у документальному фільмі Нетфлікс "Дика-дика країна". Дуже раджу до перегляду. Там є все: і спроба отруїти Іллінойс, ы наймані вбивці, і зухвала гібридна брехня так знайома нам по ефірах російських телеканалів. Взагалі я думаю, що там без КДБ не обійшлося. Просто Совок вже був на останньому іздиханні, тому і закінчилося все дуже швидко. Тому я думаю, що Америка встоїть і цього разу. Причому, в разі потреби, скористається все тими ж недемократичними, але дієвими методами.

Українцям має бути особливо корисно подивитися на те, як за допомогою маніпуляції демократичними процедурами ледь не були захоплені США. Ледь! Тому що міцна демократія завжди спроможна позакривати роти псевдоправникам і діяти в інтересах народу. Іншими словами, зробили те, на що у нас не вистачило сил щодо п’ятої колони. Ось чому нам варто повчитися.

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